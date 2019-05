Szpital św. Wojciecha na Zaspie otworzył izbę przyjęć dedykowaną dzieciom

W poniedziałek, 20 maja w Szpitalu św. Wojciecha odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi pediatrycznego traktu konsultacyjnego nazywanego również dziecięcą izbą przyjęć. Tym samym zakończyła się wielomiesięczna modernizacja części Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Do tej pory dzieci i młodzież była przyjmowana w niewielkim pomieszczeniu, który sąsiadował z głównym holem SOR-u. Dzieci musiały przebywać w tym samym pomieszczeniu co dorośli. Teraz przestrzeń pierwszego kontaktu dziecka z personelem medycznym została wydzielona, a przede wszystkim znacznie rozbudowana.

Chcieliśmy, aby to miejsce było przyjazne, estetyczne, gdzie znajdują się elementy, które są w stanie rozładować emocje dziecka. Na ścianach pojawiły się obrazki, mamy też gry.

- Ku wielkiej radości pediatrów i całej służby medycznej, która zajmuje się dziećmi, otrzymaliśmy nową izbę przyjęć czyli tzw. punkt konsultacyjny. Chcieliśmy, aby to miejsce było przyjazne, estetyczne, gdzie znajdują się elementy, które są w stanie rozładować emocje dziecka. Na ścianach pojawiły się obrazki, mamy też gry. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, że jest to duża izba, która posiada oddzielne węzły sanitarne. Została oddana sala intensywnego nadzoru zaopatrzona w kardiomonitor i sprzęt do ratowania życia. Mamy tutaj możliwości nie tylko diagnozowania pacjentów, ale również leczenia - powiedziała prof. Anna Liberek, ordynator Oddziału Pediatrycznego.

Do dyspozycji lekarzy i małych pacjentów będzie nowy gabinet zabiegowy, sala intensywnego nadzoru oraz sala obserwacyjna. W strefie są również wydzielone toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych. Wszystko zostało przygotowane w spokojnej, pastelowej aranżacji. Dziecięce dekoracje znajdziemy również na korytarzach i węzłach sanitarnych.