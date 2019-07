Szpital to nie firma! - pikieta pod UCK. Placówka tłumaczy czemu korzysta z podwykonawców i zastanawia się nad pozwem

Kilkunastu demonstrantów zgromadzonych przed UCK przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku w środowe popołudnie trzymało czerwone flagi z symbolem Wolnego Związku Zawodowego „Walka” oraz transparenty z hasłami „Szpital to nie firma” i „Precz z wyzyskiem”. Byli wśród nich przedstawiciele Lepszego Gdańska i partii Razem. Skandowano: - Szpital to nie firma! Precz z wyzyskiem! Precz z outsourcingiem!

- Zostałem zwolniony dlatego, że około 3 tygodnie wcześniej opublikowałem na portalu Strajk.eu anonimowy list, w którym żaliłem się na warunki pracy w UCK. Myślałem, że ten list coś przyniesie, niestety na razie nie przyniósł tak wiele jakbym chciał. Część osób dostało umowy o pracę, ale co z tego, kiedy redukuje się liczbę miejsc pracy, kiedy wiele osób wciąż nie ma tych umów, mimo że mają porobione egzaminy, kurs sanitariusza? Notorycznie się łamie prawa pracownicze przez DGP – przez firmę zewnętrzną, która egzystuje na terenie UCK i z tego, co mi wiadomo, ciągle ta firma wymyśla – jak nie dać tych umów o pracę, ciągle każe podpisywać jakieś dziwne „lojalki” - powiedział „Dziennikowi Bałtyckiemu” Cyprian Kraszewski , organizator pikiety, którego list został opublikowany tutaj.

Jak tłumaczył Cyprian Kraszewski, „postulat minimum” demonstrantów, dotyczy tego by pracowników zaczęto traktować „na serio” i by zaczęli być zatrudniani na etat, ale generalnie są oni przeciwni outsourcingowi jako takiemu. - Te wszystkie problemy związane z łamaniem praw pracowniczych, ze słabą organizacją w szpitalu, z brakiem stabilności czy to u pracowników, czy w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego to są skutki outsourcingu. Nie wierzę, że inny outsourcing jest możliwy – może się trochę ludziom poprawić, ale zasadnicze patologie pozostaną – zastrzegł.

Głos w sprawie zajął na naszą prośbę Jakub Kraszewski (zbieżność nazwisk przypadkowa - dop.red), dyrektor naczelny UCK:

- Zatrudnianie firm zewnętrznych to przemyślana strategia pozwalająca skupić się nam na usługach medycznych, w których UCK się specjalizuje. Zadania związane z praniem, sprzątaniem, gotowaniem, ochroną itp. zlecane są firmom, które realizują tego typu świadczenia. Nie zajmujemy się również wytwarzaniem sprzętu medycznego, usługami IT czy budowaniem nowych obiektów.

Szpital w umowach z podwykonawcami stosuje „klauzule socjalne” zgodnie z obowiązującymi przepisami, które umożliwiają firmie zewnętrznej zatrudnienie pracowników na umowę o pracę i stałe indeksowanie wynagrodzenia. Szpital podlega wielu kontrolom badającym stan epidemiologii a także przedstawiciele UCK prowadzą ciągły nadzór nad usługami świadczonymi przez poddostawców. Według naszej wiedzy w szpitalu nie są i nie były łamane prawa pracownicze w zakresie, który zarzuca nam pan Cyprian Kraszewski. UCK rozważa wystąpienie na drogę sądową w związku z szeregiem naruszeń prawa, którego dopuścił się pan Cyprian Kraszewski i organizacje przez niego reprezentowane, narażając dobry wizerunek naszej placówki – napisał w przesłanym do redakcji oświadczeniu.