Sztab kryzysowy przed strajkiem nauczycieli w Gdańsku. Dodatkowe zajęcia dla dzieci, więcej patroli policji

Od poniedziałku 8 kwietnia planowany jest strajk środowisk oświatowych w całym kraju. Do strajku przygotowują się samorządy, które – mimo, że nie są stroną w sporze – będą musiały zmierzyć się ze skutkami protestu. Samorząd Gdańska także przygotowuje się do sytuacji, w której nie mają zastosowania znane dotychczas procedury.

Konferencja prasowa, podczas której dowiedzieliśmy się, jakie działania podejmie Gdańsk, odbyła się 3 kwietnia w Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku.

- 8 kwietnia o godz. 8 placówki oświatowe mogą przestać pracować. Placówek w mieście Gdańsku zgłoszonych do sporu zbiorowego jest 125, co stanowi 61 procent wszystkich placówek publicznych w Gdańsku. Z tego 31 to przedszkola – powiedział podczas konferencji Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

- Przygotowywaliśmy się do tego, aby zapewnić opiekę dla gdańszczanek i gdańszczan, a także poinformować rodziców o ich prawach dotyczących chociażby zasiłków, które im przysługują. Będziemy także informować o miejscach, w których dzieci i młodzież mogą bezpiecznie spędzić czas – dodał wiceprezydent.

Poinformował, że wszystkie raporty oraz informacje dotyczące strajku znajdą się na specjalnej stronie pod adresem gdansk.pl/strajkoswiaty

- Tam będziemy na bieżąco zamieszczać wszystkie raporty. To będzie narzędzie pomocne dla rodziców, którzy rano będą mogli sprawdzić sytuację – powiedział z kolei Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego gdańskiego magistratu.

- Mam też osobisty apel. Proszę placówki oświatowe, a także pracowników jednostek wsparcia społecznego, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, o to, aby żadne dziecko, żaden młody człowiek, który korzysta z posiłków, nie został ich pozbawiony w czasie strajku – zaapelował Piotr Kowalczuk.

Piotr Kowalczuk mówił też wprost: - Wszelkie pretensje dotyczące chaosu i kryzysu związanego ze strajkiem środowisk oświatowych proszę kierować na aleję Szucha 25 w Warszawie, do minister Anny Zalewskiej. Samorząd robi, co może, by oświata funkcjonowała jak najlepiej, mimo niewystarczającego wsparcia rządu i całej deformy edukacji, którą nam przygotowano. Dziś w każdej złotówce wydanej na edukację w Gdańsku, aż 44 pochodzi z miejskiego budżetu.

Grzegorz Kryger, zastępca dyrektora ds. edukacji Wydziału Rozwoju Społecznego gdańskiego magistratu mówił o placówkach, które nie przyłączyły się do strajku.

- Jest to zdecydowana większość placówek niesamorządowych, za wyjątkiem dwóch. Więc kilka tysięcy dzieci młodzieży, które uczęszczają do niesamorządowych placówek publicznych, tym strajkiem jest niezagrożonych – poinformował.

- Zaangażowaliśmy wolontariuszy, emerytowanych pracowników oświaty z przygotowaniem pedagogicznym. Skontaktowaliśmy się z placówkami kultury, które dzięki dodatkowym imprezom kulturalnym, sportowym i edukacyjnym na terenie miasta pomogą zapewnić opiekę jak największej liczbie dzieci i młodzieży – mówi Grzegorz Kryger.

– Priorytetem jest oczywiście zapewnienie im opieki na terenie placówki, lecz nie zawsze to będzie pewnie możliwe. A cały czas nie wiemy, jaka będzie skala protestu, ilu nauczycieli weźmie w nim udział, ile strajk potrwa i jaką przyjmie formę – dodaje.

Grzegorz Kryger zaznaczył, że miasto przygotowuje kilka scenariuszy działań.

- Dopiero 8 kwietnia w godzinach porannych będziemy dowiadywać się, ilu nauczycieli do strajku przystępuje. Wtedy będziemy podejmować konkretne działania. Scenariusze dotyczą też egzaminów – przyznał.

Nie są to oczywiście jedyne działania.

- Uzgodniliśmy z policją i strażą miejską wzmożone patrole wokół szkół i w popularnych punktach, w których lubi gromadzić się młodzież. Przygotowaliśmy także wzór zaświadczenia dla rodziców, które mogą być wydawane przez dyrektorów placówek oświatowych zgodnie z przepisami o zasiłkach opiekuńczych – wyliczał Grzegorz Szczuka.



Gdzie szukać informacji?

Aktualne informacje o sytuacji w placówkach oświatowych znajdą się na specjalnie stworzonej przez gdański magistrat stronie internetowej www.gdansk.pl/strajkoswiaty

Do dyspozycji gdańszczan przez całą dobę jest Gdańskie Centrum Kontaktu, którego pracownicy udzielą niezbędnej pomocy: nr tel. (58) 52 44 500.

Dodatkowe możliwości kontaktu to adres mailowy w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku: strajkoswiaty@gdansk.gda.pl oraz profil FB/DlaGdanszczan.

