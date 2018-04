Jeśli założymy, że jedną z najpotrzebniejszych i najbardziej przyszłościowych dziedzin jest projektowanie i w ogóle szeroko pojęta sztuka inżynierska, to co powinniśmy powiedzieć o projektowaniu narzędzi dla projektantów?

W pewnym sensie jest to sztuka do kwadratu, ponieważ wymaga zgromadzenia w jednym miejscu kompletnego zasobu informacji, danych katalogowych, norm i standardów. Co więcej, trzeba je wyposażyć w wydajne mechanizmy wyszukiwania potrzebnych informacji. A to dopiero początek. Programy inżynierskie muszą zagwarantować pełną zgodność wykonanego projektu z obowiązującymi normami, możliwość sprawdzenia poprawności obliczeń, symulację działania instalacji jeszcze przed rozpoczęciem prac montażowych.



Jak to wygląda w praktyce? Weźmy branżę elektryczną i automatykę przemysłową. W Krakowie od 30 lat działa firma IGE+XAO specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania do projektowania instalacji elektrycznych i układów automatyki przemysłowej. Na przełomie lat 2017 i 2018 grupa podpisała umowę o włączeniu do potężnej, międzynarodowej grupy Schneider Electric.

Projektowanie przypomina tworzenie układanki z klocków. Inżynierowie budują instalację spełniającą założenia przekazane przez zleceniodawcę korzystając z produktów firm dostarczających tysiące różnych materiałów i podzespołów: styczników, bezpieczników, gniazd, przewodów, sterowników. Dobry projekt to taki, w którym zostaną wykorzystane podzespoły najlepiej odpowiadające potrzebom klienta.



Projektanci działają pod presją czasu, nie mogą przeszukiwać setek stron internetowych producentów, żeby wybrać podzespoły, które będą im odpowiadały. Tutaj z pomocą przychodzi dobry program do projektowania, który gromadzi potężną ilość informacji w jednej bazie danych. O skali problemu niech świadczą liczby: klienci IGE+XAO mają dostęp do archiwum online zawierającego 800 000 pozycji opisujących wyroby ponad 1000 producentów.



A przecież to tylko jeden z wielu aspektów procesu projektowania. Dobry program inżynierski to także symulacje, kontrola poprawności rysunku, struktury logicznej i wiele innych. Pisanie takich narzędzi jest wyzwaniem, które warto podjąć. Polski oddział IGE+XAO zatrudnia inżynierów różnych specjalności: programistów, testerów, specjalistów od baz danych, elektryków, automatyków. W tej chwili to ponad 100 osób pracujących w oddziałach w Krakowie, Tarnowie i Wadowicach.



Ta praca daje możliwość udziału w wielkim przedsięwzięciu przy zachowaniu wszystkich korzyści wynikających z kameralnej atmosfery średniej wielkości firmy oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji. Daje coś jeszcze: satysfakcję, że jakaś cząstka tej pracy, jakiś pomysł zaklęty w napisanym fragmencie kodu, posłuży do stworzenia czegoś wielkiego i potrzebnego gdzieś na świecie.





Piotr Kołaczek