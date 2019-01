Szukamy Nauczycieli na Medal. Nominuj nauczycieli do prestiżowych wyróżnień. Zgłoś szkołę do nagrody!

Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice? Albo wykładowcę akademickiego, który cieszy się sympatią i uznaniem studentów? Nominuj go do nagrody! Na laureatów czekają medale Marszałka Województwa Pomorskiego, które zostaną wręczone podczas Pomorskiej Konferencji Edukacyjnej oraz wspaniałe nagrody - wśród nich studia podyplomowe i zagraniczne wycieczki. Nagrody czekają także na szkoły przyjazne uczniom i ich rodzicom. Na nominacje czekamy do 31 października br.

Nasz plebiscyt rozpocznie się w dniu wyjątkowym dla nauczycieli i szkół. W poniedziałek, 15 października większość szkół będzie świętować przypadający dzień wcześniej Dzień Edukacji Narodowej. Właśnie tego dnia do „Dziennika Bałtyckiego” dołączymy specjalny dodatek (24 strony), w którym zaprezentujemy wszystkich nauczycieli nominowanych do tytułu NAUCZYCIEL NA MEDAL oraz zamieścimy listę szkół zgłoszonych do nagrody w naszej akcji.

Przypomnijmy, że już trzecia edycja naszej akcji, którą „Dziennik Bałtycki” prowadzi pod honorowym patronatem Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego. W tym roku mamy trochę nowości.

I tak nagrody dla nauczycieli zostaną przyznane w trzech kategoriach. Osobno nagrodzimy nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej, nauczycieli klas IV-VIII oraz tych, którzy uczą młodzież w szkołach ponadpodstawowych. Najpierw laureaci zostaną wybrani osobno w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku, Rumi i wszystkich powiatach województwa, później najlepszych na Pomorzu wyłoni wojewódzki finał plebiscytu. Podobnie będzie w przypadku tytułu SZKOŁA NA MEDAL, który najpierw zostanie przyznany osobno w miastach i powiatach. Nauczyciele akademiccy będą wybierani w jednym głosowaniu prowadzonym w skali całego województwa.

Po uroczystej gali do całego nakładu „Dziennika Bałtyckiego” dołączymy specjalny dodatek, w którym zaprezentujemy zwycięzców z każdego miasta i powiatu w każdej kategorii plebiscytu.

Pierwszy, powiatowy etap plebiscytu rozpocznie się w poniedziałek, 15 października, i będzie trwał do wtorku, 13 listopada do godz. 22. Zwycięzcy z każdego miasta i powiatu awansują do wojewódzkiego finału zachowując głosy zdobyte w pierwszym etapie głosowania. Głosowanie w wojewódzkim finale rozpocznie się w piątek, 16 listopada i będzie trwać do środy, 28 listopada do godz. 22.

Głosowanie w wojewódzkiej kategorii dla nauczycieli akademickich rozpocznie się w poniedziałek, 15 października i będzie trwać do środy, 28 listopada do godziny 22.

