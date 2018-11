Szukasz designerskich mebli? Odwiedź salon Euforma

Szukając odpowiednich mebli, najpierw skupiamy się na ich wyglądzie. Później „do głosu” dochodzą kwestie praktyczne. Dobre jakościowo wyposażenie będzie nie tylko ładne, ale też trwałe i funkcjonalne, wygodne w użytkowaniu. I właśnie o to chodzi we współczesnym designie: o połączenie tych wszystkich, najistotniejszych cech. Dawniej, gdy dostęp do tego typu produktów był ograniczony, często meble były dość nietrwałe, albo niespecjalnie estetyczne. Dzisiaj nie musimy wybierać pomiędzy długowiecznością a ładnym wykonaniem.

W dobie sklepów sieciowych trudno o coś oryginalnego. Dlatego najlepszym krokiem w kierunku aranżacyjnej nietuzinkowości jest sięgnięcie po nietypowe rozwiązania. Wśród nich przodują sklepy z wyposażeniem tworzonym przez europejskich i polskich projektantów, twórców i designerów. Najciekawszym i największym asortymentem może pochwalić się salon meblowy Euforma działający m.in. w Gdańsku. Jako jeden z niewielu sklepów w kraju, oferuje wysokiej jakości wyposażenie, wśród którego znajdziemy: biurka, fotele, hokery, konsole, kredensy, witryny, łóżka, meble dziecięce, szafki RTV, pufy, półki, regały, stoły, ławy, sofy, szafki, komody, a także masę interesujących dodatków. W Euforma wyposażymy każde pomieszczenie, uzupełniając je również o wyjątkowe dywany, sztukę i oświetlenie.

Dlaczego warto zainteresować się polskim designem?

Tym, co wyróżnia meble, które są wynikiem pracy polskich i europejskich projektantów, jest ich wyjątkowa forma oraz sposób wykonania. Najczęściej są to przedmioty minimalistyczne, ale posiadające intrygujące szczegóły, nietypową kolorystykę, czy kształt. Całość jest tworzona w taki sposób, aby zapewniać jednocześnie oryginalną estetykę, jak i wysoki stopień funkcjonalności. W związku z tym, wśród tego typu mebli znajdziemy m.in. biurko w formie zabudowanej drabinki, które posiada na górze przydatną, dodatkową półkę na drobiazgi i książki; fantazyjne krzesła dla dzieci z oparciem w kształcie chmurki lub gwiazdki; ciekawe szafki z ogromną liczbą miejsca do przechowywania i modułami otwartymi; czy oryginalne komody do przedpokoju, które mogą służyć jednocześnie jako wygodne siedzisko do zakładania butów.

Designerskie wyposażenie to ogromna wygoda, atrakcyjna, często niemal artystyczna strona wizualna, oraz praktyczność w jednym. Przełamuje rutynę, pozwala na powiew świeżości, jest wykonane z najwyższej jakości materiałów. Służy bez problemu przez całe lata. Warto mieć w swoim domu chociaż jeden lub kilka mebli tego typu, aby ułatwić sobie życie i wprowadzić do wnętrza nieco oryginalności. Jeżeli nie chcemy zmieniać całego wyposażenia, warto zainwestować chociażby w lampę o nietypowym kształcie, albo oryginalny dywan czy obraz. To doskonały sposób na wprowadzenie nutki artystycznego smaku i nietuzinkowości do każdego wnętrza.