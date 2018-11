Szykują się spore zmiany w Radzie Miasta Gdańska. Agnieszka Owczarczak rekomendowana na nową przewodniczącą. Ma zastąpić Bogdana Oleszka

W poniedziałek, 19 listopada odbędzie się inauguracyjna sesja, na której zaprzysiężeni zostaną nowo wybrani radni Gdańska, prezydium Rady Miasta oraz władze miasta.

W tej kadencji w Radzie zasiadać będą trzy kluby: Koalicja Obywatelska (16 radnych), PiS (12 radnych) oraz Wszystko dla Gdańska (6 radnych).

KO zdecydowała, że przewodniczącym Klubu zostanie Piotr Borawski, który dotychczas był szefem Klubu PO. Wiceprzewodniczącą klubu została wybrana radna Kamila Błaszczyk, a sekretarzem klubu radny Łukasz Bejm.

- Dziękuję serdecznie koleżankom i kolegom za wybór na szefa klubu. Przed nami wiele wyzwań w tej kadencji, mamy sporo debiutantów w radzie, liczę na owocną i zaangażowaną pracę wszystkich radnych

- mówi Piotr Borawski.

Większościowy Klub KO przegłosował również jednomyślnie rekomendację, by nową przewodniczącą Rady Miasta została Agnieszka Owczarczak, dotychczas wiceprzewodnicząca Rady. Jeśli jej kandydatura zostanie zaakceptowana przez większość radnych, a tak z pewnością się stanie, Owczarczak zastąpi na stanowisku Bogdana Oleszka, który szefem Rady był nieprzerwanie od 2001 r. On też poparł kandydaturę Owczarczak.

- Czuję się wyróżniona, że klub radnych Koalicji Obywatelskiej rekomendował mnie na stanowisko przewodniczącej Rady Miasta Gdańska. Traktuję to jako docenienie mojej dotychczasowej pracy jako radnej i wiceprzewodniczącej Rady Miasta - mówi Agnieszka Owczarczak. Radna zdobyła jeden z lepszych wyników wyborczych w mieście zdobywając ponad 6, 6 tys. głosów.

Poparcie jej kandydatury już zadeklarował klub Pawła Adamowicza. Tam z kolei szefową klubu została Beata Dunajewska, była radna PO.

- Jestem osobą dialogu, a nie konfrontacji, więc na merytorycznej rozmowie chcę oprzeć nasze wzajemne relacje w klubie. Taką samą postawę będę miała na zewnątrz. Więcej dialogu, uwagi dla spraw mieszkańców, zero polityki

- deklaruje Beata Dunajewska.

Z decyzją ws. wyboru swoich władz zwleka jeszcze Klub PiS. Nieoficjalnie jednak mówi się o tym, że funkcję przewodniczącego straci Kazimierz Koralewski, a nowym liderem opozycji zostanie Kacper Płażyński, który co prawda przegrał wybory prezydenckie, ale w wyborach do Rady Miasta zdobył rekordowy wynik -9794 głosów.

Dla porównania Paweł Adamowicz startujący także na radnego zebrał ich 5599. Wybór Płażyńskiego na przewodniczącego Klubu PiS zdaje się więc być wyborem naturalnym.

- Desygnowani do rozmów w sprawach organizacyjnych, w ramach Rady Miasta, zostali Kacper Płażyński i Piotr Gierwszewski i to oni ustalają merytoryczne kwestie. My spotykamy się z zarządem powiatu w piątek i wtedy mają zapaść oficjalne decyzje- informuje Kazimierz Koralewski, dotychczasowy szef Klubu PiS

- Ja jestem otwarty na wszelkie propozycje- dodaje. I zaznacza, że Klub PiS nie podjął też jeszcze decyzji, czy poprze kandydaturę Agnieszki Owczarczak na szefową Rady.

- Jako radna często nie szczędziła opozycji komentarzy czasem nawet zahaczających o złośliwość. Ale czas leczy rany, więc zobaczymy. W demokracji większość ma rację, my jeszcze nie wiemy, czy poprzemy tę kandydaturę- mówi Koralewski.

Cały czas nie wiadomo też, kto trafi do grona najbliższych współpracowników prezydenta Gdańska, czyli zostanie jego zastępcami. Gdy pytamy w magistracie, czy zapadła już decyzja ws. wiceprezydentów, słyszymy, że “prezydent trzyma to jeszcze w słodkiej tajemnicy”. Cały czas trwają bowiem w tej sprawie negocjacje Adamowicza z Koalicją Obywatelską, która oczekuje, że w zamian za poparcie Adamowicza w drugiej turze otrzyma przynajmniej jeden wiceprezydencki stołek.

Niewykluczone, że decyzje zostaną ogłoszone jutro. Wcześniej mówiło się o tym, że stanowiska wiceprezydentów stracą najpewniej Wiesław Bielawski oraz Piotr Kowalczuk. Na nowych wiceprezydentów Gdańska typowani byli Piotr Borawski, Jarosław Wałęsa oraz wicemarszałek Paweł Orłowski.

