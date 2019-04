Szymon Jakubiszak zostanie na kolejny sezon w Treflu Gdańsk. To będzie jego ósmy sezon w żółto-czarnych barwach

Szymon Jakubiszak w Treflu Gdańsk występuje od ośmiu lat. Jako wychowanek klubu przeszedł przez wszystkie szczeble – występował w drużynach młodzików, kadetów, juniorów oraz w Młodej Lidze. Do seniorskiego zespołu Trefla dołączył przed sezonem 2016/2017, choć już wcześniej trenował z pierwszą drużyną. W minionych rozgrywkach przyjmujący rozegrał łącznie 74 sety w 25 meczach PlusLigi, a także 26 setów ośmiu meczów Ligi Mistrzów, rozpoczynając wyjazdowe starcie z Greenyard Maaseik w wyjściowej szóstce. W sumie zdobył we wszystkich spotkaniach 92 punkty. Niejednokrotnie Jakubiszak dawał bardzo dobre zmiany – tak było m.in. w starciu z Jastrzębskim Węglem, gdy z powodu kontuzji nie grał Nikola Mijailović, a najmłodszy z „gdańskich lwów” zamienił na boisku Rubena Schotta. Wychowanek Trefla zdobył wówczas 15 punktów, notując blisko 50 procent skuteczności w ataku.

- Szymon Jakubiszak to zawodnik, który przeszedł przez wszystkie szczeble żółto-czarnej piramidy szkolenia. Pierwsze siatkarskie kroki stawiał w UKS-ie „Jasieniak” przy Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku, a m.in. przy tym obiekcie w sezonie 2016/2017 zaczęła funkcjonować Akademia Siatkówki Trefl dla grup mini siatkówki. Szóstkowe granie rozpoczął w zespole młodzików, przechodząc następnie przez wszystkie kategorie wiekowe, aż w wieku 18 lat w 2016 roku podpisaliśmy pierwszy kontrakt seniorski. Bardzo się cieszę, że Trefla Gdańsk reprezentują wychowankowie, którzy stopniowo byli przygotowywani do wejścia do pierwszej drużyny. W minionym sezonie Szymon udowodnił, że zasługuje na coraz więcej szans. Niejednokrotnie pojawiał się na boisku w bardzo trudnych momentach i za każdym razem zachowywał zimną krew oraz robił to, co do niego należało. Liczę, że przed Szymonem dalszy rozwój i ciężką pracą wywalczy sobie jeszcze więcej minut na parkiecie – tłumaczy Dariusz Gadomski, prezes Trefla Gdańsk.

Trenerem Trefla Gdańsk ma być Michał Winiarski, który do tej pory pełnił funkcję asystenta trenera PGE Skry Bełchatów. Gdański klub ma w maju podać nazwiska kolejnych siatkarzy, którzy zasilą drużynę. Wiadomo bowiem, że żółto-czarnych barw reprezentować nie będą już Maciej Muzaj (rosyjski Gazprom-Jugra Surgut, via Onico Warszawa), Piotr Nowakowski, Michał Kozłowski i Patryk Niemiec (Onico Warszawa), czy Nikola Mijailović (liga francuska).

