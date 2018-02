Tydzień temu informowaliśmy o wyłączeniu z ruchu, w skutek uszkodzeń poszycia, sześciu flagowych pociągów w taborze PKP Intercity. Wówczas gotowych do użycia było (także z powodu napraw powypadkowych i przeglądów) 12 z 20 składów jakimi dysponuje przewoźnik. Sytuacja w ostatnich dniach poprawiła się tylko minimalnie. Pasażerowie, także z Pomorza, są coraz bardziej zniecierpliwieni tym, że muszą podróżować w zastępczych wagonach niższego standardu.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Uwaga! Tutaj sprzedają „chrzczone" paliwo [lista stacji]

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

Przypominamy, że uszkodzenia w Pendolino spowodowane zostały uderzeniami tłucznia kolejowego. Analizy przyczyn wciąż prowadzone są przez przewoźnika oraz zarządcę infrastruktury, a także ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Postanowiliśmy jednak sprawdzić. W tej chwili pozostaje wyłączonych z eksploatacji siedem składów: w tym są dwa w naprawie powypadkowej (wskutek ubiegłorocznych zdarzeń pod Ozimkiem i Modlinem), trzy pozostają na naprawach ze względu na uszkodzenia po kontakcie z tłuczniem, a dwa pojazdy są na planowanym przeglądzie. Pasażerowie, którzy odbyli podróż w składach zastępczych mają prawo do złożenia reklamacji. Podstawą do jest zachowanie biletu. Warto zaznaczyć, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie – informuje o stanie na piątek, rzecznik prasowy PKP Intercity.W ostatnich dniach 2017 rok podsumował także Urząd Transportu Kolejowego. 304 miliony przewiezionych przez pociągi pasażerów to najlepszy wynik od 15 lat. Wciąż czołowym przewoźnikiem są Przewozy Regionalne (ponad ¼ pasażerów), ale w 2017 roku zanotowały one delikatny spadek np. kosztem Intercity (14,11 proc. ogółu pasażerów), które w statystykach z trzeciego miejsca strąciło też PKP SKM Trójmiasto (13,94 proc. pasażerów w 2017 r.).mogą spowodować, że podział przewozowego „tortu” za ten rok będzie zupełnie inny.