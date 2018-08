W niedzielę gdańscy żużlowcy mieli walczyć o punkty w Łodzi w starciu z miejscowym Orłem. Tyle że mecz nie doszedł do skutku ze względu na stan toru. Oburzony takim obrotem wydarzeń jest Tadeusz Zdunek.

Prezes Wybrzeża nie potrafi zrozumieć, dlaczego zawody zostały odwołane, mimo że deszcz padał w Łodzi z rana. Jego zdaniem, można było zatem tor odpowiednio przygotować do popołudniowych zawodów.- W zeszłym tygodniu padał deszcz i tor się nadawał do jazdy. Mogliśmy pojechać spokojnie zawody pomimo lekkiego deszczu. Oficjele podkreślali przecież, że nawierzchnia znakomicie przyjęła opady - dziwi się Tadeusz Zdunek. - Natomiast to, co się wczoraj stało, jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Deszcz padał ponoć o godzinie 7 rano, a o godzinie 18 tor, szczególnie przy starcie, był taki, jakby deszcz spadł 15 minut temu i to jakaś ulewa, która nasączyła ten tor - kontynuuje Zdunek.Sternik gdańskiego klubu nie zamierza całej sprawy zostawić bez echa. Już zapowiada podjęcie odpowiednich kroków, które mają wyjaśnić, dlaczego toru nie udało się przygotować na czas.- Przygotowujemy pismo, które skierujemy do GKSŻ z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji. To, co zdarzyło się w Łodzi, to antyreklama sportu żużlowego - dodał Zdunek.Jak na razie nie znamy nowej daty przeprowadzenia pojedynku pomiędzy Orłem i Wybrzeżem. W kolejnej batalii natomiast gdańszczanie zmierzą się ze Speed Car Motorem Lublin (niedziela, 12 sierpnia , godz. 14.30).źródło: Wybrzeże Gdańsk