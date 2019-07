Taras widokowy w Olivia Star w Gdańsku. Dostępny będzie od 17 lipca. Wystarczy 45 sekund, by znaleźć się na wysokości 130 metrów [zdjęcia]

Gospodarze Olivia Star liczą, że będzie to jedna z największych atrakcji dla mieszkańców i turystów, która przyczyni się do zwiększenia wartości marki Trójmiasta. Wierzą również w to, że mieszkańcy i turyści będą odwiedzać to miejsce nawet po kilka razy. Jak przekonują zmieniające się pory roku i warunki atmosferyczne każdego dnia będą serwować zwiedzającym zgoła odmienny widok.

Na 32. piętrze zachwyca jednak nie tylko sam widok. Na pochwałę zasługuje również przemyślana aranżacja sal, która idealnie z nim współgra. Tam gdzie rozpościera się pejzaż morski, postawiono na klimaty marynistyczne. Stronę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego można obserwować z podwieszonych huśtawek i mięciutkich zielonych puf, przypominających leśne runo, zaś tam, gdzie wychodzą okna na Oliwę, całość nawiązuje do secesyjnych budynków w tej dzielnicy.

W sezonie letnim wstęp dla osoby dorosłej to koszt 18 zł. Od października do końca kwietnia odwiedzający zapłacą 16 zł.

W podobnych cenach oscylują bilety wjazdu na 30. piętro Pałacu Kultury i Nauki (20 zł) i 49. piętro wrocławskiego Sky Tower (18 zł). Dzieci do lat 3, opiekunowie grup powyżej 10 osób oraz niepełnosprawnych z uroków tarasu będą mogli skorzystać bezpłatnie.

Bilet umożliwia godzinny pobyt na górze. Dodatkową atrakcją będzie możliwość skorzystania z dobrej i stosunkowo niedrogiej restauracji. W przypadku zamówienia w jednym z punktów gastronomicznych na min. 30 zł będzie można wydłużyć go o kolejne 30 minut. Menu będzie dostosowane do pory dnia, kucharze zaserwują m.in. specjały kuchni kaszubskiej i kociewskiej, ale także potrawy śródziemnomorskie. Punkt widokowy będzie czynny od godziny 10 rano. Ostatni wjazd możliwy będzie o godz. 21, a sam taras otwarty będzie do 22.