Masz zdjęcie do tego tematu?

W weekend odbędzie się jubileuszowa edycja Targów Nowy DOM Nowe MIESZKANIE w Ergo Arenie. To pierwsza w tym roku możliwość, aby w jednym miejscu i czasie zapoznać się z ofertą czołowych deweloperów i pośredników kredytowych. Nie zabraknie także niezależnych ekspertów.

W ERGO ARENIE w dniach 17 i 18 lutego odbędzie się inaugurująca trójmiejski sezon 10. edycja Targów Nowy DOM Nowe MIESZKANIE - kompleksowy przegląd domów i mieszkań z: Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic Trójmiasta.

Targi mieszkaniowe w Gdańsku - luty 2017:

W najbliższy weekend w hali Ergo Arena odbędzie się dziesiąta edycja, na której swoje oferty zaprezentuje ponad 100 wystawców.Zakup mieszkania to nie tylko wybór dogodnej lokalizacji. Za tą decyzją stoi również potrzeba wnikliwego poznania rynku, znajomość prawa i stosowne możliwości finansowe. Targi gwarantują dostęp do aktualnej oferty mieszkań czołowych firm deweloperskich i niezbędnej wiedzy potrzebnej przy bezpiecznym zakupie własnego M.To również okazja, by zainteresowani zakupem M mogli zbadać swoją zdolność kredytową i dowiedzieć się ,gdzie i jak otrzymać kredyt „szyty na miarę”. Na miejscu można będzie uzyskać wsparcie analityka kredytowego.Równolegle z targami odbywać się będą bezpłatne wykłady, seminaria i warsztaty. Pod targowym dachem ERGO ARENY targowi goście będą mogli korzystać z indywidualnych, nieodpłatnych konsultacji m.in. z dziedziny: podatków, finansów czy aranżacji wnętrz.Te ostatnie sprawią, że nawet osoby, które nie planują zakupu nieruchomości, może zainteresować targowa oferta firm specjalizujących się w pracach budowlanych i aranżacyjnych.WSTĘP WOLNY