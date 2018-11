Te woskowe figury powiedzą kim jesteś. Co zobaczysz w ich cieniu?

Lanie wosku praktykowane było już od starożytności. Kształt cienia rzucanego przez uzyskaną po przelaniu wosku figurę miał ukazywać przyszłość. Przekonanie to brało się z wiary w proroczą moc pszczół oraz postrzegania ich jako symbol mądrości i płodności. Tradycja przetrwała do dnia dzisiejszego, stając się najbardziej popularnym, andrzejkowym obrzędem. Każdy jednak w cieniach woskowych figur może zobaczyć coś zupełnie innego. To, co zobaczycie, mówi o tym, kim jesteście - a być może i co nieco o waszej przyszłości?