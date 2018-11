Technik eksploatacji portów i terminali – dlaczego warto uczyć się w tym kierunku?

Czym zajmuje się technik eksploatacji portów i terminali?

Technik eksploatacji portów i terminali to zawód należący do jednej z najdynamiczniej rozwijających się obecnie branż, czyli transportowo-logistycznej. Do głównych zadań technika eksploatacji portów i terminali należy między innymi organizowanie prac z zakresu transportu podróżnych po terminalach i lotnisku. Osoba wykonująca ten zawód nadzoruje również procesy dotyczące magazynowania, ewidencjonowania i załadunku lub przeładunku towarów i cargo. Nie można również zapomnieć o pracach pomocniczych przy obsłudze samolotów i pojazdów obsługi naziemnej. W rzeczywistości jednak trudno bardzo jednoznacznie wskazać konkretny zakres obowiązków, bo każde lotnisko ma swoją charakterystykę i politykę dotyczącą organizacji pracy, a tym samym zadań poszczególnych pracowników.

Praca technika eksploatacji portów i terminali – perspektywy i szanse na rozwój

Oprócz pracy i zadań opisanych w powyższym akapicie, osoby z wykształceniem technika eksploatacji portów i terminali mają również otwartą drogę do zawodów takich jak steward czy stewardessa, a także studiów z zakresu zarządzania w transporcie lotniczym czy budową lotnisk. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby technicy eksploatacji portów i terminali szukali pracy w służbach mundurowych, na przykład w wojsku. Można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że z jednej strony jest to bardzo konkretny i poszukiwany zawód, z drugiej – daje osobie go wykonującej bardzo szerokie możliwości i perspektywy rozwoju w dziedzinach pokrewnych lub w osiąganiu wyższego poziomu specjalizacji.

Gdzie może szukać pracy technik eksploatacji portów i terminali?

Na tak postawione pytanie odpowiedź jest bardzo prosta – na lotnisku. Jeśli jednak chcieć ją doprecyzować i nakreślić przed potencjalnym technikiem eksploatacji portów i terminali, rysujące się perspektywy należy stwierdzić, że możliwości znalezienia pracy są bardzo szerokie. Należy on bowiem do grupy tak zwanych eurozawodów – posiadając takie wykształcenie, można szukać pracy zarówno w Polsce, jak i w portach lotniczych w całej Europie. Wysokiej klasy specjaliści w zawodzie technika eksploatacji portów i terminali mogą liczyć na wysokie zarobki (w Polsce może być to nawet 6000 zł). Warto również wspomnieć, że osoby początkujące mogą liczyć na przyzwoitą pensję i perspektywy szybkiego awansu. To jednak uzależnione jest od wielu czynników. Decydując się na pracę za granicą, można oczekiwać zarobków w podobnych wysokościach, ale liczone w euro. Aby jednak móc starać się o zatrudnienie na zachodzie Europy, trzeba opanować na bardzo wysokim poziomie język obcy ze szczególnym naciskiem na słownictwo branżowe.

Jak zostać technikiem eksploatacji portów i terminali?

Zawód technika eksploatacji portów i terminali poświadczany jest świadectwem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nie ulega wątpliwości, że jest to zawód dla osób lubiących wyzwania, a także oczekujących od pracy braku rutyny, nudy i schematycznego działania. Jest on stworzony dla osób, które chcą się ciągle doskonalić, mieć szerokie możliwości w poszukiwaniu pracy i liczą na godziwe zarobki.