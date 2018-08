Temperatura wody w Bałtyku jest iście śródziemnomorska, to efekt fali upałów i wysokich temperatur, utrzymujących się w Polsce. Morze Bałtyckie już dawno nie było tak atrakcyjne, dla wypoczywających na plażach. Temperatura wody w Bałtyku w niektórych miejscach na wybrzeżu wynosi nawet 26 stopni Celsjusza - informuje Polsat News.

Bałtyk gorący jak nigdy

Rekordowa temperatura wody w Bałtyku

zachęca do korzystania z uroków. Kilka dni temu, jak informuje Polsat News, temperatura wody w Międzywodziu, w województwie zachodniopomorskim wyniosła niemalW tym wypadku temperaturę Bałtyku można śmiało porównać z, które zazwyczaj jest o wiele cieplejsze niż Bałtyk. Wszystko przezJak informuje, mamy do czynienia z, jeśli chodzi o średnią temperaturę wody w Morzu Bałtyckim, która wyniosła 20 stopni Celsjusza. Jest to niemal 3 stopnie więcej, niż długoterminowa średnia.Nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższych dniach sytuacja pogodowa miała się zmienić - podaje niemiecki urząd. Ochłodzić ma się dopiero, kiedy przyjdą burze i sztormy.Gdzie uciec przed upałami? Francuzi schodzą do jaskini Chorange, gdzie panuje stała temperatura 10 stopni