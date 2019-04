Test czy strajk włoski w Gdańsku? Kierowcy i motorniczowie gdańskiej komunikacji niezadowoleni z "nierealnych" rozkładów jazdy

Komunikacja miejska w Gdańsku. Jazda zgodnie z kodeksem drogowym

Informacje o rzekomym _"strajku włoskim" _w gdańskiej komunikacji miejskiej, który miałby spowodować w najbliższych dniach jakieś szczególne opóźnienia, pojawiły się w mediach w środę.

- Strajk to za duże słowo. Nie chcemy w żaden sposób zaszkodzić pasażerom, tylko pokazać indolencję ZTM-u, którego rozkłady nijak się ma ją do komunikacyjnej rzeczywistości Gdańska. Dlatego podjęliśmy decyzję, aby w najbliższych dniach prowadzić pojazdy ściśle z naszą "biblią" czyli kodeksem drogowym. Jazda zgodnie z przepisami wyklucza wywiązywanie się z części rozkładów ZTM-u - mówi Stanisław Stencel przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Gdańsku.

Czytaj też: Spółce Gdańskie Autobusy i Tramwaje grożą kary finansowe za niewykonanie połączeń

Komunikacja miejska w Gdańsku. Postulaty mieszkańców

W odpowiedzi ZTM w Gdańsku wystosował następujące pismo:

"Dłuższe czasy przejazdów, dostosowane do warunków drogowych, korekty przebiegu tras autobusowych, zmiany statusu przystanków – to realizacja postulatów zgłaszanych do ZTM zarówno przez mieszkańców, Rady Dzielnic, jak i pracowników zatrudnionych przez operatorów świadczących usługi przewozowe. Wszystko ma służyć jednemu celowi – poprawie jakości funkcjonowania komunikacji publicznej, co przekłada się z automatu na satysfakcję i zadowolenia jej pasażerów.

Poszerzenie dialogu społecznego, by wspólnie współpracować nad zmianami prowadzącymi do polepszenia jakości komunikacji, to jeden z priorytetów Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

- Stąd rozmowy i spotkania z interesariuszami, zarówno mieszkańcami, przedstawicielami Rad Dzielnic, jak i przedsiębiorstwami, świadczącymi usługi przewozowe – mówi Sebastian Zomkowski, p.o. dyrektora ZTM w Gdańsku. – Komunikacja miejska musi podnosić standardy funkcjonowania i do tego celu zmierzamy, do ciągłego podnoszenia jakości. Dlatego też szukamy nowych rozwiązań wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami wypracowując zmiany, przekładające się na polepszenie sytuacji – deklaruje.

Komunikacja miejska w Gdańsku. Priorytetem Gdańska?

Od wielu lat Miasto Gdańsk traktuje komunikację miejską jako jeden z priorytetów. Dzięki temu na przestrzeni choćby ostatniej dekady zaszły na tym obszarze działań miasta ogromne zmiany na lepsze. Potężne inwestycje w infrastrukturę: nowe torowiska czy modernizacje istniejących, zakup nowoczesnego taboru autobusowego i tramwajowego, to zaledwie część zmian. Trwająca od wielu rozbudowa sieci tramwajowej i siatki połączeń autobusowych przyczyniła się do zwiększenia liczby pasażerów ze 161 milionów w 2004 r. do 175 milionów za 2018 r. Trudno o lepszy dowód na to, że zainicjowane przed dekadą zmiany miały sens.

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku jest otwarty na dialog w kwestii m.in. ulepszania rozkładów jazdy. Wnioski, dotyczące wprowadzenia nowych rozwiązań, są zawsze dogłębnie analizowane pod kątem przełożenia na codzienne funkcjonowanie autobusów i tramwajów. Po przedyskutowywaniu są wprowadzane w życie. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat ZTM wprowadził kilkadziesiąt postulowanych przez różne grupy interesariuszy zmian.

- Dobry przykład to wydłużenie czasów przejazdu, czyli dostosowanie tego czasu do realnych warunków panujących na drodze, np. korków, co umożliwia trzymanie się rozkładowego czasu – tłumaczy specyfikę jednej ze zmian Sebastian Zomkowski, p.o. dyrektora ZTM w Gdańsku. – Z kolei dłuższe postoje na pętlach gwarantują punktualny odjazd, nawet jeżeli poprzedni kurs zakończył się z opóźnieniem - uściśla Zomkowski.

Oto kilka z najważniejszych zmian, wprowadzonych w ciągu ostatnich dwóch lat w komunikacji miejskiej, na wnioski mieszkańców, Rad Dzielnic, pracowników operatorów:

TRAMWAJE

• Wydłużenie postojów na linii 5 w szczycie porannym i popołudniowym

• Wydłużenie postojów na linii 10 na krańcu Brętowo PKM,

• Wydłużenie postojów na linii 12, na pętli Oliwa,

• Wydłużenie postojów na linii 6 na węźle integracyjnym Łostowice Świętokrzyska, również w dni świąteczne,

AUTOBUSY

• Linia 113: wydłużenie czasu przejazdów,

• Linie 113, 213, N13: wycofanie z ul. Kampinoskiej (objazd z powodu stanu nawierzchni drogi),

• Linia 115: korekta czasów przejazdu, dodatkowy autobus w porannym szczycie przewozowym, wydłużenie postojów wyrównawczych i przerw w szczycie porannym,

• Linia 118: korekta czasów przejazdu,

• Linia 157: wydłużenie czasów przejazdu Fabryczna – Bysewo – Fabryczna, wydłużenie postojów wyrównawczych, dodatkowy autobus w popołudniowym szczycie przewozowym,

• Linie 158, 258, T8: wydłużenie czasów przejazdów na objazdach, tabliczka „przystanek początkowy” na przystanku Stogi Plaża

• Linia 166: skierowanie przez Przejazdowo Makro,

• Linia 189: udostępnienie kierowcom GAiT zaplecza socjalnego na Dworcu PKS,

• Linia 227: korekta czasów przejazdu,

• Linia N1: skierowanie wybranych kursów przez ul. Chrobrego do bazy (zamiast przez Hallera – Kościuszki),

• Linia N2: uruchomienie kursu 23:25 z Nowego Portu, celem umożliwienia motorniczym powrotu do domów,

• Linia N4: korekta czasów przejazdów, dodanie autobusu celem wydłużenie postojów wyrównawczych na pętli „Jaworzniaków”, umożliwienie wykonywania kursów służbowych,

• Linie N12 i N13: wpisanie do rozkładów jazdy przejazdów technicznych z przystanku Żabianka SKM do pętli Oliwa PKP, by umożliwić kierowcom korzystanie z tamtejszego zaplecza socjalnego,

• Linie nocne: połączenie zadań dziennych z nocnymi, dla wygody kierowców, którzy dzięki temu nie muszą zmieniać wozów na bazie,

• Wydłużanie czasów dojazdów między bazą autobusową a poszczególnymi przystankami początkowymi i końcowymi,

• Zmiana statusu przystanku „Przejazdowo Dobrowo”, kierunek Górki Wschodnie, ze stałego na warunkowy."

Komunikacja miejska w Gdańsku. Rozmowy o pieniądzach trwają

Jednocześnie w spółce GAiT wciąż trwają rozmowy między jej władzami a związkowcami ws. kolejnych ewentualnych podwyżek.

- Oczywiście nie są to łatwe negocjacje, ale jesteśmy coraz bliżej porozumienia - mówił nam dziś Stanisław Stencel.

Zobacz też: Nowe autobusy w Gdańsku (2016)