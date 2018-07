Już od 16 do 20 lipca w godz. 9:00 – 21:00 każda pełnoletnia osoba będzie miała możliwość wykonania bezpłatnych, anonimowych testów pod kątem obecności przeciwciał anty-HCV w miejscowościach:



• Jastarnia, 16 lipca przy ul. Stelmaszczyka 5 przed Ośrodkiem Zdrowia „Jas-Med”

• Władysławowo, 17 lipca przy wejściu na plażę Władysławowo 1 (część zachodnia)

• Łeba, 18 lipca na Skwerze Rybaka

• Ustka, 19 lipca na Promenadzie Nadmorskiej

• Darłowo, 20 lipca na Placu Kościuszki (przed Urzędem Miejskim).



Badania realizowane są w ramach Ogólnopolskiego Programu Badań Przesiewowych „Test na HCV – prosty krok do zdrowia” – inicjatywy, która ma na celu podniesienie wiedzy w zakresie HCV i wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C) oraz zwiększenie wykrywalności wirusa wśród społeczeństwa, a w dłuższej perspektywie zmniejszenie jego występowania.



HCV (ang. Hepatitis C Virus) jest odpowiedzialny za wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C). Wirusem można się zarazić przez kontakt z krwią zakażonej osoby w sytuacji naruszenia ciągłości tkanki skóry (np. ukłucie, skaleczenie). Eksperci wskazują, że czynnikami ryzyka zakażenia HCV w Polsce jest wiek powyżej 45 lat, hospitalizacje w przeszłości, zabiegi medyczne i niemedyczne, jak wizyty u kosmetyczki oraz posiadanie tatuażu.



Szacuje się, że w Polsce osób zakażonych HCV jest 165 – 200 tysięcy, jednak dotychczas zdiagnozowanych zostało tylko ok. 30 tys. z nich . Może to wynikać z faktu, że przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C rozwija się w sposób bezobjawowy bądź bez specyficznej manifestacji przez wiele lat od momentu zakażenia. W momencie jego ujawnienia, stan zaawansowania choroby jest już znaczący. Nieleczone zapalenie wątroby typu C uszkadza wątrobę i może prowadzić do jej marskości, a nawet raka. Wykrycie wirusa i poddanie się terapii daje szansę na całkowite wyleczenie, dzięki nowoczesnym i dostępnym w Polsce lekom.



Wakacje to okazja nie tylko do odpoczynku. To również chwila, aby zadbać o zdrowie. Już od 16 do 20 lipca na terenie poszczególnych miast (16 lipca w Jastarni, 17 lipca we Władysławowie, 18 lipca w Łebie, 19 lipca w Ustce, 20 lipca w Darłowie) w godz. 9:00 – 21:00 w specjalnie przygotowanej strefie, będzie można wykonać bezpłatne, anonimowe testy anty-HCV. Na każdym z kompleksowo wyposażonych stanowisk będzie czekać wykwalifikowany personel medyczny, który zadba również o dostarczenie wyczerpujących informacji wszystkim poddającym się testowi oraz wskaże kolejne kroki osobom, u których wynik testu na obecność przeciwciał anty-HCV okaże się dodatni.



Osoby zainteresowane wykonaniem bezpłatnego testu, którym nie uda się skorzystać z badania w ramach jednodniowej akcji, zapraszamy do następujących placówek POZ, w których badania w kierunku HCV będą prowadzone przez najbliższy miesiąc w:



• NZOZ „Przychodnia w Ratuszu”, Władysławowo, ul. Gen. J. Hallera 19, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

• NZOZ „WŁA – MED”, Władysławowo, Aleja Niepodległości 10, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

• NZOZ „Przychodnia Szotland”, Władysławowo, ul. Średnia 30, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

• Ośrodek Zdrowia Promotion, Łeba, ul. Powstańców Warszawy 32, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00

• Centrum Medycznym Falck, Ustka, ul. Leśna 10 – 14, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00

• Centrum Medycznym Falck, Ustka, ul. Kopernika 18, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00

• Centrum Medycznym Falck, Bałamątek, Bałamątek 18 Objazda, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00

• Centrum Medycznym Falck, Zaleskie, Zaleskie 8, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00

• Przychodnia Rodzinna NZOZ, Darłowo, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 32, od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 – 20:00



Program, który powstał przy wsparciu firmy AbbVie, realizowany jest pod patronatem Fundacji Gwiazda Nadziei, Koalicji Hepatologicznej, Polskiej Grupy Ekspertów HCV, Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.



Więcej informacji o programie i kalendarium działań: www.testnahcv.com.pl.