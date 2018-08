W piątek 3 sierpnia, na scenie zlokalizowanej na Targu Węglowym, wystąpił zespół The Dumplings. Występ odbył się w ramach Jarmarku św. Dominika 2018.

to polski duet muzyczny, wykonujący muzykę electropop. Początkowo zdobył popularność, jako fenomen internetowy, publikując swoją twórczość na kanale YouTube. W 2014 zespół wydał swój debiutancki album No Bad Days, który miał swoją premierę 13 maja i został nagrodzony Fryderykiem za fonograficzny debiut roku.Zespół tworzą Justyna Święs i Kuba Karaś, którzy pochodzą z Zabrza. Poznali się w 2011 podczas konkursu piosenki i postanowili razem grać.Justyna to fanka klasycznych brzmień i spokoju. Kuba lubi głęboki bas i samplowe eksperymenty. Razem tworzą melodyjny, elektropopowy duet.Występ The Dumplings to nie jedyny koncert jaki odbywa się w ramach Jarmarku św. Dominika. Zobaczcie listę koncertów: