The Illusionists Live, Gdańsk. Luis De Matos zdradza szczegóły magicznego show! Mamy też zdjęcia [WYWIAD WIDEO]

Luis De Matos jest wielokrotnie nagradzanym portugalskim magikiem z wieloletnim doświadczeniem w swoim fachu. Jak mówi, w wywiadzie z nami, "kocha to, co robi", a jego praca wymaga codziennego poświęcenia. Matos jest także najmłodszym magiem, który otrzymał nagrodę "The Devant Award" od The Magic Circle (19 października 2013 r.) oraz członkiem jury prestiżowych konkursów w dziedzinie iluzji.

Przy okazji jego ostatniej wizyty w Polsce udało nam się podpytać Luisa o szczegóły show The Illusionists Live, które po wielkim sukcesie na Broadwayu, odbędzie się w Krakowie, Gdańsku i Warszawie. Luis zdradził m.in. że podczas swojego występu zaprasza na scenę jednego z widzów... Wspomniał też o przygotowaniach do występu i powiedział, czego możemy spodziewać się od innych bohaterów:

Luis De Matos - WYWIAD:

The Illusionists Live, Gdańsk. Show pełne zaskakujących momentów, emocji i magii będzie można oglądać w Krakowie przez trzy dni: