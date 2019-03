Tłumy na Dniach Mózgu na Uniwersytecie Gdańskim [zdjęcia]

Studio tatuażu, sąd nad mózgiem, a może wędrówka nerwowym szlakiem? To tylko kilka z wielu atrakcji, które przygotowali organizatorzy Dni Mózgu na Uniwersytecie Gdańskim. Kto nie miał czasu odwiedzić imprezy dzisiaj, ma jeszcze szansę, by zaległości nadrobić w sobotę, gdzie młodzi naukowcy będą poprowadzić swoje warsztaty aż do 14.