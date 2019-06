To 35-latek jest nożownikiem z Wrzeszcza? Trafił do aresztu. Grożą mu co najmniej 3 lata więzienia

W poniedziałek 3 czerwca miał ranić nożem mężczyznę, a 3 dni później był już w rękach policjantów. 35-latek, według śledczych, we Wrzeszczu ugodził nożem znajomego, który trafił do szpitala. Teraz zatrzymanemu, który został tymczasowo aresztowany, grożą co najmniej 3 lata więzienia.