Z całą stanowczością pragniemy wyrazić sprzeciw wobec podawania nieprawdziwych i uderzających w osoby LGBT informacji - pisała kilka dni temu Gdańska Rada ds. Równego Traktowania. Jej oświadczenie poprzedziło zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z jeżdżącym po gdańsku autem z homofobicznymi hasłami.

Ponownie apelujemy o nowelizację kodeksu karnego. Przypomnijmy, że w polskim prawodawstwie wciąż brakuje rozeznania przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na orientację psychoseksualną.

W Gdańsku nie ma zgody na przemoc. Nie ma zgody na słowa nienawistne. Nie ma zgody na to wszystko, co dzieje się za pośrednictwem tej furgonetki.

Teraz współprzewodniczący rady, a zarazem, wspólnie z radnymi z rządzącej Gdańskiem koalicji oficjalnie poparł zawiadomienie autorstwa stowarzyszenia Tolerado.- W imieniu Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado i dwóch osób fizycznych, zdecydowaliśmy się na złożenie zawiadomienia dotyczącego przestępstwa zniesławienia na ich szkodę – tłumaczyła naszemu reporterowi, pełnomocnik prawny Stowarzyszenia na rzecz osób LGBT Tolerado.W czwartek 28 lutego Tolerado, wspólnie z wiceprezydentem miasta Piotrem Kowalczukiem i radnymi rządzącej Gdańskiem koalicji, zorganizowało konferencję prasową przed Sądem Okręgowym w Gdańsku.- Zawiadomienie złożyliśmy jako stowarzyszenie Tolerado w imieniu członków i członkiń naszej organizacji oraz wielu mieszkańców i mieszkanek Gdańska, którzy zgłaszali bezpośrednio do nas wyrazy swojego oburzenia. Zawiadomienie to złożyliśmy także jako osoby prywatne: Marta Margott i Nikodem Mrożek, ponieważ od wielu lat z wielkim zaangażowaniem pracujemy z młodzieżą szkolną i czujemy się jako osoby homoseksualne bezpośrednio dotknięci jakimikolwiek sugestiami próbującymi zestawić nas z osobami wykorzystującymi seksualnie dzieci – powiedziała dziennikarzom, wiceprezeska Stowarzyszenia na rzecz osób LGBT Tolerado. - Jednocześnie przy tej okazji ponownie apelujemy o nowelizację kodeksu karnego. Przypomnijmy, że w polskim prawodawstwie wciąż brakuje rozeznania przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na orientację psychoseksualną – dodała.- W Gdańsku nie ma zgody na przemoc. Nie ma zgody na słowa nienawistne. Nie ma zgody na to wszystko, co dzieje się za pośrednictwem tej furgonetki. Po raz kolejny mówimy bardzo wyraźnie: gwarancja godności człowieka, każdego człowieka, jest zapisana w Konstytucji RP, a jeżeli chodzi o edukację – również w podstawie programowej – mówił wiceprezydent Gdańska,. - Dlatego też apeluję do pani minister [edukacji narodowej, Anny – dop. red.] Zalewskiej, by swoimi przekazami na Facebooku, a także na stronach ministerialnych nie straszyła ani rodziców, ani nauczycieli, ani dzieci i młodzieży, ponieważ to wszystko, co realizujemy w ramach chociażby Programu na rzecz równego traktowania, strategii i Modelu, który został przygotowany w Gdańsku, to wszystko jest zapisane w podstawie programowej. Halo, pani minister, pani sama to przygotowała w ramach reformy prawa oświatowego. Proszę teraz w przypadku kampanii europejskiej, którą pani prowadzi, nie chować się i nie straszyć osobami homoseksualnymi tych wszystkich, dla których pani w Polsce pracuje – apelował.O swoim zawiadomieniu na policję w sprawie samochodu, a konkretnie – używanego w nim bezprawnie megafonu, przypomnieli też radni Rady Miasta Gdańska.Gościem briefingu był m.in. przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, mecenas, który wyraził poparcie dla zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez Tolerado.