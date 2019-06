Tony śmieci i ponad 20 chorych kotów na podwórku w Gdańsku Oliwie. "Tykająca bomba epidemiologiczna". Potrzebna pomoc!

Bez Was nie zrobię nic, z Wami mogę wszystko. Gdybym nie widziała szansy na sukces, nie założyłabym tej zbiórki. Nie prosiłbym Was o pomoc. Może to plan szaleńca ale nie potrafię przejść obojętnie obok takiej tragedii. Uratowałam już kilkadziesiąt kocich żyć, niestety, moje fundusze są okrojone, dlatego dziś chcę Was prosić o pomoc, nie dla mnie, ale dla tych kocich żyć. Koszt leczenia to 5000 zł - napisała pani Paulina Czajkowska, organizatorka zbiórki.