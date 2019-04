TOP 10 najlepszych publicznych liceów w Gdańsku 2019. Ranking gdańskich LO wg. portalu WaszaEdukacja.pl. Gdzie w Gdańsku uczą najlepiej?

Jak przygotowano ranking?

- Pod uwagę braliśmy między innymi wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Uwzględnione zostały również wyniki z olimpiad przedmiotowych krajowych oraz międzynarodowych a także wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej - mówi Jakub Handke z zespołu WaszaEdukacja.pl. - W technikach dodatkowym kryterium branym pod uwagę były również wyniki z egzaminów zawodowych. To wszystko pozwoliło nam na opublikowanie rankingu, który w doskonały i przejrzysty sposób ukazuje poziom danej placówki na tle innych szkół.

W rankingu maksymalnie uzyskać można było 100 punktów a trzy najlepsze szkoły z danego miasta otrzymały złoty, srebrny lub brązowy order za odpowiednio pierwsze, drugie lub trzecie miejsce podium.

Rekrutacja do liceów na rok szkolny 2019/2020 w Gdańsku

Lada chwila rozpocznie się rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020. W tym roku zderzą się ze sobą dwa roczniki - o przyjęcie do szkół ubiegać się będą absolwenci gimnazjów i ósmych klas szkół podstawowych.

Gimnazjaliści i ósmoklasiści egzaminy mają już za sobą. Teraz czekają na wyniki i walczą o jak najlepsze oceny na świadectwie, bo one też będą się liczyły przy podliczaniu punktów.

Podczas ubiegłorocznej rekrutacji do szkół średnich w Gdańsku największy bój stoczyli uczniowie ubiegający się nie tylko o przyjęcie do tych najpopularniejszych od lat gdańskich liceów, jak V LO, III LO, II LO i I LO. Bardzo dużo kandydatów było też do XX LO, VIII LO oraz - co wielu kandydatów zaskoczyło - do XIX LO. W tych liceach progi punktowe podskoczyły w porównaniu z ubiegłymi latami.

