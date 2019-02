TOP 15 miejscowości w województwie pomorskim, na których nazwach można sobie połamać język [zdjęcia]

Władze Gdańska przypominają: do darmowych przejazdów komunikacją dla uczniów od 1 lipca konieczna jest karta mieszkańca

Do wyrobienia Karty zachęcał na piątkowej konferencji przy ZSO nr 8 na Zaspie prezydent Paweł Adamowicz. Darmowe przejazdy obejmą ok. 64 tys. dzieci w wieku od czterech lat do tych w szkołach ponadpodstawowych (maksymalnie do 24 roku życia). Oprócz wspomnianej karty do bezpłatneg...