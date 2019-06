Lubicie wypić kawę i zjeść pyszne ciastko w ładnym miejscu? W takim razie to dla Was stworzyliśmy listę 15 najbardziej klimatycznych kawiarni w Trójmieście. Przytulne, intrygujące wnętrza, zapierające dech w piersiach widoki, świetna lokalizacja i ... aromatyczna kawa i herbata. Czy potrzeba czegoś więcej? Sprawdźcie co przygotowaliśmy i dajcie znać, czy znacie te miejsca!

Nie macie pomysłu gdzie wpaść na dobrą kawę i słodkie ciacho? Chcielibyście spędzić czas w estetycznym wnętrzu? Wybraliśmy dla Was 15 najciekawszych kawiarni w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Sprawdźcie sami! Zobacz także: Top 10 najlepszych lodziarni w Trójmieście.