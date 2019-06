TOP 20 plaż nad Bałtykiem. Raport magazynu The Guardian. W zestawieniu najlepszych plaż Bałtyku znalazły się również polskie miejscowości

Bałtyk to częsty kierunek wakacyjnych podróży Polaków. To niewielkie morze w środku Europy zaczynają odkrywać także inni mieszkańcy kontynentu. Morze Bałtyckie ma do zaoferowania zdecydowanie więcej niż nam się wydaje. Prestiżowy magazyn The Guardian opublikował właśnie raport 20 najlepszych plaż nad Bałtykiem. Wybór nie zawsze jest oczywisty. Na liście m.in. Litwa, Łotwa, Niemcy i Polska. Jakie plaże nad morzem Bałtyckim znalazły się w TOP 20 i co przyciąga w to miejsce turystów?

Dlaczego Bałtyk? Morze Bałtyckie charakteryzuje się niezwykle zróżnicowanym wybrzeżem, dlatego jest w stanie przyciągnąć turystów, którzy mają różne oczekiwania. Z jednej strony skały i klify, z drugiej piasek i wydmy. Morze Bałtyckie przyciąga turystów aktywnych, którzy liczą na bogatą ofertę sportowo-rekreacyjną i tych, którzy lubią poleniuchować i poopalać się na plaży. Plaże nad Bałtykiem są też składnicą skarbów, których chętnie poszukują dzieci. Pamiątkami znad polskiego morza nierzadko są bursztyny czy muszle. Niestety Bałtyk to jedno z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Sezonowo przejawia się to m.in. występowaniem sinic, które uniemożliwiają kąpiele. Najlepsze plaże nad Bałtykiem Najlepsze plaże nad Bałtykiem, czyli jakie? W telegraficznym skrócie: dla każdego coś miłego. W zestawieniu znalazły się piaszczyste plaże, które polscy turyści chętnie zagospodarują parawanami, leśne, idealne do rowerowych wycieczek i skaliste, z których rozpościerają się najlepsze widoki. Wideo