TOP 5 rodzinnych gier planszowych na święta i sylwestra. Co kupić? [ranking]

Pomorskie Święto Piwa - Amber Fest 2018 i Futuraki na Stadionie Energa. Festiwal piwa z regionalnymi przysmakami! [ZDJĘCIA]

To już 4 edycja Amber Festu, który odbywa się w Gdańsku. To okazja do spróbowania 8 gatunków piwa, jedzenia z regionalnych stoisk i wzięcia udziału w przygotowanych atrakcjach: konkursach, koncertach i pikniku.