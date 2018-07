Top of the Top Sopot Festival 2018 już w połowie sierpnia w Operze Leśnej. To będą trzy dni pełne muzyki, miłości, radości i humoru. Kto wystąpi? Zobacz w naszej galerii!

Pierwszy dzień festiwalu w Operze Leśnej to hołd w stronę muzyki lat 80. i 90. W koncercie "Forever Young" na sopockiej scenie pojawią się polscy i zagraniczni twórcy którzy wykonają swoje największe przeboje.



Ukoronowaniem wspomnień będzie jubileusz 35-lecia wydania pierwszej płyty zespołu Lady Pank, który pojawi się w Sopocie z gośćmi. Grupa przypomni największe przeboje z debiutanckiej płyty. Kolejnym punktem pierwszego dnia festiwalu będzie koncert #iLOVE w którym wystąpią polscy wykonawcy z najpiękniejszymi piosenkami o miłości.



Drugi dzień festiwalu to koncert #iDANCE z największymi tanecznymi utworami. W tanecznym klimacie będziemy świętować również jubileusz zespołu BLUE CAFE. A podczas koncertu "TOP OF THE TOP" wystąpią zagraniczni artyści ze swoimi światowymi przebojami.



Ostatni dzień Festivalu to ukłon w stronę historii muzyki w Operze Leśnej : "The best of Sopot". Usłyszymy artystów, którzy debiutowali na scenie w Sopocie i zdobywali na niej nagrody Bursztynowego Słowika. Zabrzmią również ponadczasowe utwory największych światowych gwiazd które wystąpiły na deskach Opery Leśnej. W czwartek będziemy obchodzić dwa jubileusze: 40-lecie zespołu BAJM - gdzie usłyszymy największe przeboje zespołu. Drugi jubileusz to święto zespołu BIG CYC - Skiba wraz z zespołem zaproszą do Opery wyjątkowych gości.



WIDEO: Kto wystąpi na tegorocznym Top Of The Top Sopot Festival?





TOP OF THE TOP Festival Sopot - program:

TOP OF THE TOP Festival Sopot - wtorek 14.08.2018, godz. 19.30





TOP OF THE TOP Festival Sopot - środa 15.08.2018, godz. 19.30





TOP OF THE TOP Festival Sopot - czwartek 16.08.2018, godz. 19.30





TOP OF THE TOP Festival Sopot - bilety:

Bilety na każdy z dni kosztują od 70 zł do 400 zł - w zależności od strefy w Operze Leśnej.



