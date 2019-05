TOP Produkt Pomorskie 2019. Kapituła wybrała najlepsze produkty! Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach

Po raz 9 wybraliśmy Top Produkt Pomorza. Sprawdź kto zwyciężył w naszym plebiscycie!

Top Produkt to plebiscyt "Dziennika Bałtyckiego", który od lat wyłania najlepsze na Pomorzu produkty. A mamy ich w naszym regionie sporo i, jak się okazało podczas trwania plebiscytu, Pomorzanie doceniają to co nasze, regionalne! I chcą się tym chwalić.