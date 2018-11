TP-Link Archer C5400X – wzór routera dla graczy

TP-Link słynie z produkcji urządzeń sieciowych, zgarniających bardzo dobre recenzje na całym świecie. Firma niedawno zdecydowała się wprowadzić do oferty router stworzony od podstaw z myślą o graczach. Jest nim trzypasmowy, gigabitowy router MU-MIMO Archer C5400X. Czym wyróżnia się na tle innych podobnych rozwiązań?

W TP-Link Archer C5400X pierwsze skrzypce gra wydajność, niezbędna wymagającym użytkownikom. Sprzęt wyposażony został w aż osiem zewnętrznych anten, gwarantujących efektywne wykorzystanie technologii MU-MIMO. Pozwala ona zwiększyć prędkość Wi-Fi poprzez jednoczesne wysyłanie i odbieranie wielu strumieni danych pomiędzy nawet czterema urządzeniami na raz. Jakość sygnału dodatkowo poprawia Beamforming (dystrybuowanie sygnału bezpośrednio do urządzenia bezprzewodowego) oraz Airtime Fairness (równomierne dzielenie sygnału). Sprawne i stabilne działanie urządzenia gwarantuje jeden z najwydajniejszych procesorów, jakie obecnie znaleźć można w routerach. 4-rdzeniowy procesor główny o taktowaniu 1.8 GHz wspierany jest przez 3 procesory pomocnicze oraz 1 GB pamięci RAM.

Obudowa urządzenia jest bardzo solidna, ciężka (1.5 kg z antenami) i wykonana z tworzywa o wysokiej jakości. W urządzeniu próżno szukać kolorowych LEDów i innych krzykliwych akcentów. Producent postawił przede wszystkim na sprawne działanie oraz funkcjonalność. Wyrazem tego jest obecność 1 gigabitowego portu WAN, 8 gigabitowych portów LAN oraz 2 portów USB 3.0. Na dwóch portach stworzyć można agregację w standardzie 802.3ad. Gniazda USB pozwalają na podłączenie do routera pamięci masowych i współdzielenie danych w obrębie sieci. Nie brakuje oczywiście użytecznego przycisku WPS.

Konfiguracja routera jest bajecznie prosta. Firma TP-Link przyzwyczaiła nas do tego, że prowadzi za rękę początkujących użytkowników przez każdy etap ustawiania parametrów swoich urządzeń. Z poziomu przejrzystego i intuicyjnego oprogramowania dokonamy pomiaru prędkości połączenia z siecią, sprawdzimy listę podłączonych do niej urządzeń i skonfigurujemy nazwę i hasło sieci. W tym samym miejscu można skonfigurować serwer po podłączeniu dysku do portu USB.

Jeśli rodzice zechcą kupić router TP-Link Archer C5400X na gwiazdkowy prezent swoim pociechom, ucieszą się na wieść o rozbudowanych opcjach kontroli rodzicielskiej. Dla każdego z urządzeń połączonych z siecią można ustawiać niezależne reguły, ot choćby czas dostępu do sieci. Graczy z pewnością usatysfakcjonuje funkcja QoS, nadająca priorytet w sieci wirtualnej rozgrywce, gwarantując zabawę wolną od lagów i opóźnień. Można go łatwo zmienić i na przykład w trakcie oglądania streamów z gier przełączyć się na opcję "Transmisje". Wtedy to najwyższa jakość połączenia gwarantowana będzie takim właśnie aktywnościom.

Trzy pasma Wi-Fi oferują łączną przepustowość na astronomicznie wysokim poziomie 5334 MB/s. Jest to możliwe dzięki sieci 2.4 GHz (1000 Mb/s) oraz dwóm sieciom 5 GHz (po 2167 Mb/s każda). Każde z pasm można w wygodny sposób dzielić między urządzeniami: szybkie pasma przeznaczyć na przykład na oglądanie filmów online na Netfliksie oraz granie w gry, a pasmo wolniejsze na obsługę urządzeń o mniejszym priorytecie. Funkcja Smart Connect automatycznie dobierze najlepsze pasmo dla każdego z urządzeń, dzięki czemu użytkownik nie będzie musiał zaprzątać sobie głowy takim drobiazgiem.

Jeśli dysponujecie szybkim łączem internetowym, to zakup TP-Link Archer C5400X będzie strzałem w dziesiątkę. Gamingowy router w ofercie firmy TP-Link to doskonały wybór dla graczy i filmomaniaków, oczekujących najlepszej jakości połączenia z siecią. W parze ze świetną specyfikacją sprzętową (8 anten, wydajny procesor oraz 1 GB RAMu) idzie tu obsługa wszystkich najważniejszych dla routerów technologii, wśród których znajdziemy m.in. MU-MIMO, Airtime Fairness, RangeBoost i Beamforming. Intuicyjna konfiguracja urządzenia sprawia, że każdy użytkownik będzie w stanie wydobyć z niego maksimum potencjału. Wreszcie, za sprawą systemu TP-Link HomeCare wszystkie urządzenia w sieci chronione są przed wirusami, włamaniami i innymi próbami ataku na sieć, a rodzice zyskują rozbudowane opcje kontroli rodzicielskiej.

Mocne strony TP-Link Archer C5400X:

- wysoka wydajność sieci bezprzewodowej

- wysoka wydajność sieci LAN i WAN

- zasięg sieci Wi-Fi

- duża liczba portów LAN

- intuicyjna konfiguracja

- technologia MU-MIMO

- wydajne podzespoły

- system zabezpieczeń HomeCare: wbudowany antywirus, QoS, kontrola rodzicielska