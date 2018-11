TP-Link Neffos X9 - ekran 18:9 i podwójny aparat w dobrej cenie

Firma TP-Link, tworząc smartfony Neffos, podąża własną drogą. Design atrakcyjnie wycenionych urządzeń nie jest kalką propozycji innych producentów. TP-Link Neffos X9 to niedrogi, kosztujący zaledwie 699 złotych model, który przykuwa uwagę swoim wyglądem. Telefon wygląda elegancko, schludnie i w niczym nie przypomina większości urządzeń ze swojej półki cenowej. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które jest sztywne, dobrze spasowane i w żadnym punkcie nie ugina się pod naciskiem. Na tylnym panelu umieszczono sprawnie działający czytnik linii papilarnych. Alternatywnie, urządzenie można odblokować za pomocą twarzy. Działanie tego systemu jest poprawne, ale nie działa on po zmroku.

Mocną stroną smartfona TP-Link Neffos X9 jest bez dwóch zdań podwójny aparat główny, wyposażony w matryce o rozdzielczości 13 i 5 Mpix. Za dnia jakość fotografii stoi na dobrym poziomie. Detali jest naprawdę sporo jak na smartfona z tej półki cenowej. Kolory są żywe i dobrze nasycone, co jest zasługą nieznacznie podbitej saturacji barw. Optycznej stabilizacji obrazu nie ma, ale autofocus z detekcją fazy radzi sobie bardzo dobrze, nawet z łapaniem obiektów w ruchu. Aparat pomocniczy pozwala uzyskać ładny efekt bokeh, czyli rozmycia tła. Po zmroku zdjęcia są uboższe w detale, ale w smartfonie sprzedawanym w tak atrakcyjnej cenie trudno traktować to jako poważną wadę. Kamerka przednia to moduł o rozdzielczości 8 Mpix, którego zaletą jest szerokokątny obiektyw o polu widzenia aż 86 stopni. Dzięki niemu na selfie zmieści się sporo osób.

Przedni panel smartfona pokrywa szkło 2.5D zabezpieczające ekran IPS o przekątnej 5.99-cala, rozdzielczości 720x1440 i modnych proporcjach 18:9. Wyświetlacz można obsługiwać także w rękawiczkach, co docenić należy zwłaszcza zimą. Nie ma tutaj irytującego wiele osób wcięcia w ekranie, zwanego notchem. Zastosowanie ekranu o rozdzielczości niższej niż Full HD pozwoliło wydłużyć czas pracy na baterii oraz zwiększyć płynność grafiki wyświetlanej w grach. Różnicę w rozdzielczości ekranu dostrzeże w końcu niewiele osób, natomiast płynniejszą pracę systemu i aplikacji doceni każdy. Producent postawił tu na 8-rdzeniowy procesor MediaTek MT6750 z GPU Mali-T860MP2, wspierany przez 3 GB pamięci RAM i 32GB ROM. Układ ten okazuje się w zupełności wystarczający dla płynnej obsługi systemu Android 8.1 z autorską nakładką NFUI 8.0 i większości gier.

W TP-Link Neffos X9 obecne jest gniazdo audio jack 3.5 mm, którego coraz częściej brakuje w nowych smartfonach. Co ciekawe, w zestawie znajduje się para dousznych słuchawek, oferujących całkiem niezłe brzmienie. Pojedynczy głośnik ukryty w dolnej krawędzi "daje radę" i dźwięk z niego płynący jest dostatecznie donośny, by komfortowo nagłaśniać za jego pomocą filmy i muzykę. Smartfon oferuje też obsługę dwóch kart SIM, co jest wygodne w sytuacji, gdy chcemy korzystać z jednego smartfona do obsługi karty prywatnej i służbowej. Zamiast drugiej karty SIM użytkownik skorzystać może z karty micro SD, pozwalającej rozszerzyć dostępną pamięć na dane.

Czas pracy baterii Neffosa X9 to kolejne miłe zaskoczenie. Sprzęt ten oferuje nawet 1.5 dnia działania na jednym ładowaniu. Wszystko za sprawą zastosowania baterii o rozsądnej pojemności 3060 mAh oraz odpowiedniego doboru podzespołów, gwarantujących balans pomiędzy wydajnością, a oszczędnością energii. Współczynnik SOT (czas włączonego ekranu) wynosi tu nawet 6 godzin, co jest bardzo dobrym wynikiem, jak na tak niedrogi smartfon.

Smartfon TP-Link Neffos X9 to naprawdę udana konstrukcja, która zadowoli szerokie grono osób. Zakup urządzenia będzie strzałem w dziesiątkę dla młodzieży, osób starszych, które docenią rozmiar i czytelność ekranu oraz wszystkich tych, którzy szukają niedrogiego smartfona, który po prostu... dobrze pracuje. Neffos X9 cechuje dobra jakość wykonania, bardzo ładny ekran, przyzwoita wydajność i niezły czas pracy na baterii. W cenie 699 złotych jest to jeden z "pewniaków".

Mocne strony TP-Link Neffos X9:

- duży, ładny ekran

- solidna jakość wykonania

- niezły czas pracy na baterii

- jakość zdjęć dziennych

- złącze audio jack 3.5 mm

- sprawnie działający czytnik linii papilarnych

- możliwość odblokowania smartfona za pomocą twarzy

- tryb obsługi w rękawiczkach