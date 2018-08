Filip Dylewicz został bohaterem głośnego transferu w polskiej koszykówce. Znakomity zawodnik przeniósł się z Trefla Sopot do Asseco Gdynia.

Dylewicz od zawsze był kojarzony z sopocką koszykówką. W klubie z tego miasta grał w latach 1997-2002, 2010-13 i 2016-18. Z sopockim zespołem sześciokrotnie sięgał po mistrzostwo Polski.



Dylewicz postanowił nie ruszać się z Trójmiasta, po tym jak pewne stało się, że w przyszłym sezonie nie zagra w Treflu. Stąd decyzja o związaniu się z lokalnym rywalem. Klub z Sopotu prowadził rozmowy z 38-letnim skrzydłowym w kwestii przedłużenia kontraktu, ale rozbieżności finansowe okazały się nie do przeskoczenia.



Czołowy polski skrzydłowy mierzy 202 cm wzrostu. W poprzednim sezonie, reprezentując barwy Trefla Sopot, zaliczył 30 ligowych występach i zdobywał średnio: 13,3 punktu, 5,1 zbiórki, miał 2,1 asysty oraz 1,4 przechwytu. W Asseco liczą, że Filip będzie grał na swoim wysokim poziomie, a to pomoże gdyńskiej drużynie notować dobre wyniki w rozgrywkach krajowych oraz w Europie.



- Urodziłem się do bycia sportowcem i do wygrywania, poza tym "kręcą" mnie nowe wyzwania. Dodatkowo, nową motywacją są występy w EuroCup. Po kilku latach przerwy wracam, podobnie jak mój nowy klub do gry na wysokim, europejskim poziomie. Dobrą grą chcę przypomnieć o sobie, ale przede wszystkim pomóc drużynie w odnoszeniu sukcesów. Nie bez znaczenia jest również osoba trenera, Przemysława Frasunkiewicza, z którym znamy się wiele lat i którego warsztat bardzo sobie cenię - powiedział Dylewicz dla oficjalnego serwisu Asseco po podpisaniu kontraktu z gdyńskim klubem.



Wcześniej do Asseco dołączyli także: James Florence (obrońca, Stelmet Zielona Góra), Josh Bostic (rzucający obrońca/niski skrzydłowy, Banco di Sardegna Sassari, Włochy), Benjamin Emelogu (rzucający obrońca/niski skrzydłowy, SMU Mustangs, NCAA Division I, USA), Adam Łapeta (środkowy, BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski).



Zobacz zjawiskowe polskie lekkoatletki!



Agencja TVN

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.