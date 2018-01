Siatkarze Trefla Gdańsk pokonali w środę Stal AZS PWSZ Nysa bez straty seta. Tym samym zameldowali się w półfinale Pucharu Polski.

Dla gdańskich siatkarzy to miał być spacerek. Ale nie do końca tak było. Co prawda dwie pierwsze partie toczyły się pod dyktando podopiecznych trenera Andrei Anastasiego, ale w trzeciej już rywale zawiesili poprzeczkę znacznie wyżej. Mimo to, nerwową końcówkę na swoją korzyść przechylili gracze z Gdańska.MVP środowego pojedynku wybrany został przyjmujący Mateusz Mika.Tym samym gdańszczanie awansowali do fazy Final Four Pucharu Polski. A kiedy stoczą kolejny pojedynek w PlusLidze? W najbliższą sobotę zmierzą się na wyjeździe z Onico Warszawa (początek spotkania o godz. 20).: Nożewski, Pawlak, Piotrowski, Wolański, Bułkowski, Olczyk, Ochrymczuk (libero) oraz Owczarz, Szymeczko.: Szalpuk, Sanders, Grzyb, Nowakowski, Schulz, Mika, Olenderek (libero) oraz Kozłowski, Gunter, Niemiec, Ferens, Jakubiszak.