Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów. Czy mistrz świata zapewni Superpuchar Polski?

Bartosz Kurek pojawił się w Gdańsku. W Treflu jednak nie zagra

ŁŻ

Bartosz Kurek w najbliższych dniach będzie trenował z drużyną Trefla Gdańsk. Czy to oznacza, że wkrótce zagra w ligowych meczach pomorskiej drużyny? - Bartosz dołącza tylko do treningów i na pewno nie będziemy go zgłaszać do rozgrywek - zapewnia Dariusz Gadomski, prezes gdańskiej...