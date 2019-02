Trefl Gdańsk poznał rywali w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Na jego drodze sami mistrzowie swoich krajów

Trefl Gdańsk - jako trzecia drużyna PlusLigi ubiegłego sezonu - był losowany z czwartego koszyka, więc mógł trafić tylko na wyżej notowanych rywali. Żółto-czarni rywalizować będą z mistrzami Polski z Bełchatowa, mistrzami Niemiec oraz mistrzami Belgii. Losowanie odbyło się w piątek w Budapeszcie.

- To dobra grupa. Geograficznie rewelacyjna - cieszył się tuż po losowaniu Dariusz Gadomski, prezes Trefla Gdańsk. - To grupa, w której możemy powalczyć. Ze Skrą Bełchatów to chyba jesteśmy w tym sezonie skazani na grę. Berlin to dla nas dobre połączenie, a Maaseik to sentyment dla Andrei, który prowadzi przecież reprezentację Belgii.Wszystko w rękach i nogach chłopaków, a kosztowo nie jest to dla klubu zabójstwem.

- Przede wszystkim cieszę się, że nie czekają nas długie podróże, ponieważ tego się obawiałem. Jeśli wylosowalibyśmy Perugię, czy Lube, bądź zespoły rosyjskie, dotarcie tam byłoby zapewne bardziej problematyczne i męczące – PGE Skra to idealny traf. Podobnie jest z belgijskim Maaseik, w tym przypadku oczywiście cieszę się z jeszcze jednego powodu – prowadzę reprezentację tego kraju i przed losowaniem mówiłem, że chciałbym na ten zespół trafić i tak się stało. Z Berlina cieszy się z kolei Ruben Schott, który stamtąd pochodzi i reprezentował barwy berlińskiego klubu – mówi Andrea Anastasi, trener Trefla Gdańsk.

Podział na grupy Ligi Mistrzów:

Grupa A: Zenit Kazań (Rosja), Halkbank Ankara (Turcja), Knack Roeselare (Belgia), PAOK Saloniki (Grecja) lub United Volleys Frankfurt (Niemcy)

Grupa B: Cucine Lube Civitanova (Włochy), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (Polska), VK Cez Karlovarsko (Czechy), Azimut Modena (Włochy)

Grupa C: Zenit Sankt Petersburg (Rosja), VfB Friedrichshafen (Niemcy), ACH Volley Ljubljana (Słowenia), Chaumont VB (Francja) lub Vojvodina NS Seme Novy Sad (Serbia)

Grupa D: PGE Skra Bełchatów (Polska), Berlin Recycling Volleys (Niemcy), Greenyard Maaseik (Belgia), Trefl Gdańsk (Polska)

Grupa E: Sir Safety Conad Perugia (Włochy), Arkas Izmir (Turcja), Tours VB (Francja), Dynamo Moskwa (Rosja)

Podział na grupy w Lidze Mistrzyń:

Grupa A: VakifBank Stambuł (Turcja), Beziers VB (Francja), Maritza Płowdiw (Bułgaria), CSM Volei Alba Blaj (Rumunia) lub Allianz MTV Stuttgart (Niemcy)

Grupa B: Eczacibasi VitrA Stambuł (Turcja), Dynamo Kazań (Rosja), Haemeenlinnan (Finlandia), Urałoczka Jekaterynburg (Rosja)

Grupa C: Igor Gorgonzola Novara (Włochy), Racing Cannes (Francja), Minczanka Mińsk (Białoruś), Grot Budowlani Łódź (Polska) lub ASPTT Mulhouse VB (Francja)

Grupa D: Imoco Volley Conegliano (Włochy), ŁKS Commercecon Łódź (Polska), SSC Palmberg Schwerin (Niemcy), Savino Del Bene Scandicci (Włochy)

Grupa E: Dynamo Moskwa (Rosja), Chemik Police (Polska), CSM Bukareszt (Rumunia), Fenerbahce Stambuł (Turcja)

