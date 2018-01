(© Karolina Misztal)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Koszykarze Trefla pokonali w niedzielę zespół Polpharmy Starogard Gdański 84:81. Było to dziewiąte zwycięstwo ekipy z Sopotu w tym sezonie.

W pierwszej połowie potwierdziło się, że sopocianie są bardzo silni na obwodzie, ale sporo brakuje im pod koszem. Dzięki świetnej współpracy obwodowych, Obi’ego Trottera i Jermaine’a Love’a (11 punktów w pierwszej kwarcie tego drugiego), Trefl rozpoczął spotkanie od prowadzenia 12:5. Potem jednak Polpharma przycisnęła, wykorzystując słabość sopocian w „trumnie”. Zaczęło się od trafień podkoszowych, Milana Milovanovicia i Przemysława Szymańskiego, do których potem dołączyli obwodowi na czele z Joe Thomassonem, któremu w pierwszej połowie wychodziło wszystko. W efekcie do przerwy goście ze Starogardu Gdańskiego prowadzili 52:41, a aż 24 punkty (przy skuteczności 80 proc.), zdobyli z „pomalowanego”.



Po zmianie stron Trefl wreszcie się obudził. Zaczął grać skutecznie w obronie, a z przodu sygnał do ataku dał Michał Kolenda, który w trzeciej kwarcie rzucił 11 punktów. Inny rezerwowy, Jakub Karolak, dwiema „trójkami” na zakończenie trzeciej i rozpoczęcie czwartej odsłony doprowadził do remisu 67:67. Mecz rozstrzygnęła seria 11:0 Trefla, którym świetnie dyrygował Trotter (11 asyst), a jego akcje skutecznie wykańczał Steve Zack (16 punktów) i ostatecznie sopocianie triumfowali 84:81.



Trefl Sopot - Polpharma Starogard Gdański 84:81 (24:27, 17:25, 23:15, 20:14)



Trefl: Steve Zack 16, Jermaine Love 15, Filip Dylewicz 12, Michał Kolenda 12, Obie Trotter 11, Jakub Karolak 9, Artur Mielczarek 5, Piotr Śmigielski 4, Łukasz Kolenda 0, Marcin Stefański 0.



Polpharma: Joe Thomasson 22, Thomas Davis 16, Milan Milovanović 14, Jakub Schenk 12, Andrija Bojić 8, Przemysław Szymański 5, Piotr Dąbrowski 2, Marcin Flieger 2, Daniel Gołębiowski 0.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.