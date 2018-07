W związku z organizacją Imprezy Triathlon Gdańsk w dniu 15 lipca 2018 r. część gdańskich ulic będzie wyłączona z ruchu kołowego. Aby umożliwić kierowcom dostosowanie swoich planów do zmian w ruchu drogowym wywołanych Imprezą, organizatorzy podają orientacyjny czas kaskadowego wyłączania lub ograniczania ruchu na poszczególnych ulicach, którymi będzie przebiegać impreza Triathlon Gdańsk.

Organizatorzy imprezy zwracają się z prośbą, o takie zaplanowanie korzystania z samochoduw dniu Imprezy, by w podanym przedziale czasowym uniknąć utrudnień wyjazduz okolicznych posesji i parkingów. Poniżej orientacyjne czasy wyłączania lub ograniczania ruchu na poszczególnych ulicach:- Czarny Dwór – całkowite zamknięcie od al. Jana Pawła II do al. Gen. Hallera- Płażyńskiego – całkowite zamknięcie od al. Gen. Hallera do dojazdu do ul. Jana Kochanowskiego- Tunel pod Martwą Wisłą im. Abp. Tadeusza Gocłowskiego – zamknięcie nitkiw kierunku Warszawy- Trasa Sucharskiego w kierunku Warszawy poprzez Węzły:Wosia BudzyszaElbląska- nawrót przed Węzłem Błonia (Olszynka, Rudniki)- Trasa Sucharskiego – powrót nitką w kierunku Warszawy- Tunel pod Martwą Wisłą im. Abp. Tadeusza Gocłowskiego – nitka w kierunku Warszawy- Płażyńskiego – całkowite zamknięcie dojazdu do ul. Jana Kochanowskiego do al. Gen. Hallera.- Czarny Dwór – całkowite zamknięcie od al. Gen. Hallera do al. Jana Pawła IIW związku z powyższym w dniu imprezy spodziewać się należy utrudnień w ruchu polegających na czasowym wyłączaniu ulic z ruchu oraz ograniczeniu ich przepustowości. Poniżej orientacyjne czasy wyłączania lub ograniczania ruchu na poszczególnych ulicach:- Czarny Dwór 8.00-13.00- Jana Pawła II/Czarny Dwór 8.00-13.00- Hallera 8.05-13.00- Płażyńskiego 8.00-13.00- Tunel pod Martwą Wisłą 8.00-13.00- Trasa Sucharskiego poprzez Węzły:Wosia Budzysza 8.00-13.00Elbląska 8.00-13.00Triathlon w Gdańsku w 2017 roku: