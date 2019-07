TriCity Trail, a w nim ultra, maraton lub półmaraton po ścieżkach leśnych. Wszyscy zawodnicy spotkają się na mecie w Wejherowie

Najdłuższy z nich liczy nieco ponad 80 km. Start odbędzie się w niedzielę, 7 lipca o godz. 4.30 w Gdańsku (skraj ulicy Harfowej). Biegacze będą mieć na pokonanie trasy 13 godzin. Ubiegłoroczny zwycięzca – Kamil Leśniak z Torunia - ukończył zawody po 6 godzinach, 43 minutach i 59 sekundach. Wśród kobiet zwycięstwo odniosła Lucyna Walszczyk z Poznania, a jej wynik to 8 godzin, 37 minut i 56 sekund. Ten dystans to także +1730/-1830 m przewyższenia.

Uczestnicy mieli do wyboru trzy wymagające dystanse.

Maraton+, czyli 48 km

Po raz trzeci w ramach imprezy odbędzie się rywalizacja na dystansie 48 km. Start biegu zaplanowany jest na niedzielę, 7 lipca, na godz. 7.30 w Gdyni (skraj ulicy Appolina). Tutaj na zawodników czekają przewyższenia rzędu +1000/-1100 m. Limit czasu wynosi 7,5 godziny. W poprzedniej edycji zwycięstwo odnieśli Jacek Sobas z Kędzierzyna-Koźla, który potrzebował 3 godzin, 33 minut i 59 sekund na dotarcie do mety. Najszybszą z pań okazała się Małgorzata Pazda-Pozorska z Kobylnicy – czas: 4 godziny, 22 minuty i 21 sekund.

Półmaraton

Najmniej wymagającym dystansem jest przełajowy półmaraton, ze startem i metą w Wejherowie. Zawody rozpoczną się o godz. 9 (skraj lasu – okolice parkingu przy Cmentarzu Śmiechowskim – ul. Roszczynialskiego), a na przebiegnięcie 21 km będzie 3,5 godziny. Na całym dystansie będzie do pokonania +320/-320 m przewyższenia. Ubiegłoroczni zwycięzcy to: Łukasz Ławicki z Gdańska – jego wynik na mecie to godzina, 21 minut i 14 sekund oraz Karolina Obstój z Kiełczowa – czas godzina, 22 minuty i 47 sekund.

TriCity Trail Junior

W ramach imprezy odbędą się także zawody dla dzieci i młodzieży na dystansach od 300 m do 2 km. Wszystkie biegi zostaną rozegrane na terenie Parku Miejskiego w Wejherowie. Początek rywalizacji młodych adeptów biegania o godz. 9.10.

Pomaganie przez bieganie

Edycja 2019 jest pierwszą, w której organizatorzy TriCity Trail postanowili dać biegaczom możliwość biegania charytatywnego. Każdy zapisujący się do biegu, bez względu na dystans może wesprzeć Hospicjum Pomorze Dzieciom. Pakiet charytatywny kosztuje 30 zł więcej od klasycznego. W zamian za pomoc podopieczni i przyjaciele Hospicjum własnoręcznie przygotują dla biegaczy gliniane aniołki. Zebrane środki będą wykorzystane na stworzenie pierwszego w Polsce Holistycznego Centrum Wsparcia Po Stracie w Gdańsku.