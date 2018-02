Po raz kolejny, Trójmiasto zostało uznane za najbardziej dynamicznie rozwijające się miasto w Polsce. Tytuł przyznano podczas Gali CEE Shared Services and Outsourcing Awards, a według jury konkursowego, Aglomeracja Trójmiejska przyciąga nie tylko coraz więcej projektów inwestycyjnych, ale także poszerza się zakres usług świadczonych przez lokalne centra.

co roku gromadzi przedstawicieli międzynarodowych firm outsourcingowych, samorządów, a także specjalistów z branży nowoczesnych usług dla biznesu z całej Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas gali organizowanej w Warszawie, przyznawane są nagrody dla wyróżniających się firm z sektora oraz najważniejszych ośrodków BSS. Po raz kolejny (Business Services Sector), jednym z nagrodzonych zostało Trójmiasto.To docenienie zasług oraz starań Gdyni, Gdańska i Sopotu w dążeniu do rozwoju warunków dla firm z sektora BPO, w uproszczeniu określanego outsourcingiem.W roku 2017 udało nam się sfinalizować 6 projektów inwestycyjnych w sektorze usług dla biznesu, co da przeszło 1400 nowych miejsc pracy w regionie. W Trójmieście lokują swoje centra takie marki jak Swarovski, Ricoh czy Marine Harvest –Podczas gali CEE Shared Services and Outsourcing Awards przyznano nagrody w 25 kategoriach. Eksperci nagrodzili również takie miasta jak: Łódź, Lublin, Budapeszt czy Wilno.