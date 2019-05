Trójmiejski Marsz Równości 2019 przeszedł przez centrum Gdańska. Było bezpiecznie i bez incydentów. “Miłość może tylko łączyć" [zdjęcia]

Było to też hasło tegorocznego marszu. Zanim kilka tysięcy osób wyruszyło w barwnym pochodzie przez centrum miasta, zamordowanemu prezydentowi Gdańska oddano hołd.

- Był i jest osobą, dla której liczył się każdy i każda. To on stał na czele marszu, więc to dziś w stronę prezydenta chcemy złożyć wielkie brawa i ukłony. Dziękujemy za to , że nasze miasto jest otwarte, wolne, za to że możemy robić ten marsz. To dla nas dzień miłości, solidarności, tolerancji- mówiła do zebranych Marta Magott ze stowarzyszenia Tolerado, które organizowało marsz.

- Prezydent Adamowicz wielokrotnie powtarzał, że Gdańsk ma być miastem wolności, otwartości, solidarności. Musimy wypełnić testament Pawła Adamowicza, jesteśmy mu to winni. To jest Gdańsk, o jakim marzył prezydent, kolorowy, różnorodny - dodawał Nikodem Mrożek z Tolerado.

Marsz Równości otworzyła prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

- Miłość może tylko łączyć. Witam na piątym Marszu Równości, w mieście wolności, solidarności, równości. Widzę ile tu jest rodzin, to w rodzinie rozpoczyna się nauka równości, to w niej uczymy się szacunku do innych, wrażliwości. W Gdańsku nie ma miejsca na przejawy nienawiści i nie będzie. Zrobię wszystko,żeby Gdańsk był miastem otwartym - powiedziała Dulkiewicz. - Postawmy tamę złu, złemu językowi, bądźmy odważni i wyciągnijmy rękę, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Niech równość będzie dla nas czymś tak oczywistym jak jod w nadmorskim powietrzu. Wiwat równość, wiwat wolność, Wiwat solidarność, Wiwat Gdańsk! - dodała.