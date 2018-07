Od czwartku 12 lipca, na Dolnym Mieście w Gdańsku trwa Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA 2018. Przez cztery dni festiwalu zaprezentują się teatry z kilkunastu krajów.

W strugach deszczu podziwiano pierwsze spektakle tegorocznej FETY. Wiele osób w płaszczach przeciwdeszczowych i z parasolkami przybyło na spektakle.Trwa XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Od 12 do 15 lipca Gdańsk gości 20 teatrów z 10 krajów, m.in. z Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz Francji, a nawet dalekiej Korei Południowej. Dolne Miasto i Stare Przedmieście po raz kolejny stało się wielką sceną plenerowych działań teatralnych.Malownicze bastiony, zrewitalizowana ulica Łąkowa, a także okolice Wydziału Rzeźby i Intermediów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych zmieniły się nie do poznania, a wszystko to dzięki artystom i ich spektaklom.13 lipca