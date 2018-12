Trzecia edycja charytatywnej akcji TK Maxx #dzienswiatecznychskarpet!

Skarpetki dostępne są w różnych wersjach kolorystycznych – od bardziej stonowanych z motywami nawiązującymi do płatków śniegu po odważne i różnokolorowe z postaciami, które kojarzą się ze Świętami Bożego Narodzenia, czyli Świętym Mikołajem, reniferami i nie tylko! W tym roku obok skarpetek dla kobiet i mężczyzn TK Maxx po raz pierwszy oferuje również skarpetki w rozmiarach dla dzieci!

Cena skarpetek od 19,99 zł do 27,99 zł za trójpak.

Akademię Przyszłosci można wesprzeć nie tylko kupując skarpetki, ale także wykorzystując social media! Wystarczy opublikować zdjęcie w świątecznych skarpetkach albo dodać krótki filmik lub zabawny boomerang ze skarpetkami w roli głównej na swoim Instagramie lub w formie komentarza pod postem na Facebooku TK Maxx. Konieczne jest również użycie charytatywnego hasztaga #dzienswiatecznychskarpet oraz oznaczenie posta lub kometarza @TK Maxx i @AkademiaPrzyszłosci. Każdy opublikowany post to 5zł przekazane przez TK Maxx na rzecz Akademii!

Finał akcji charytatywnej odbędzie się 6 grudnia w Mikołajki, które TK Maxx po raz trzeci ogłasza Dniem Świątecznych Skarpet.

O Akademii Przyszłości:

Program wspiera edukację dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej. Dzięki wolontariuszom, podopieczni programu nie tylko zyskują motywację do nauki, ale przede wszystkim poznają swoje silne strony, wzmacniając w ten sposób pewność siebie. Dzięki temu, osiągają lepsze wyniki w nauce, stają się bardziej otwarte, chętne do współpracy, a na ich twarzach zdecydowanie częściej gości uśmiech.

O TK Maxx:

TK Maxx to sieć sklepów, oferująca szeroki wybór ubrań damskich, męskich, dziecięcych oraz butów, akcesoriów i dodatków dla domu modnych marek – wszystko w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. Koncepcja firmy opiera się na unikatowym modelu off-price, który polega na sprzedaży produktów znanych marek i projektantów po okazyjnych cenach.

W odróżnieniu od innych sklepów, które zaopatrują się w dostawy kilka razy do roku, TK Maxx uzupełnia asortyment aż kilka razy w tygodniu. Dzieje się to za sprawą kupców, którzy codziennie dokonują zakupu najwyższej jakości produktów z aktualnych kolekcji projektantów na całym świecie. Tylko niewielki procent nabywanych artykułów pochodzi z minionych kolekcji. TK Maxx jest własnością spółki TJX Europe, a spółką macierzystą jest TJX Companies, Inc. Więcej informacji o TK Maxx: www.tkmaxx.pl