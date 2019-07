Trzy miesiące działania Mevo. Milion wypożyczeń i trzy miliony przejechanych kilometrów

Jak pokazują dane, mieszkańcy Obszaru Metropolitalnego korzystają z rowerów głównie na krótkich trasach. Czas trwania pojedynczego wypożyczenia roweru to niecałe 24 minuty . Do najpopularniejszych dni tygodnia należą środa i poniedziałek w godzinach porannych między 7:00 a 8:00 i popołudniowych między godziną 15:00 a 17:00. Aktywność w weekendy jest niewiele mniejsza.

Kim jest użytkownik Mevo?

Wśród zarejestrowanych użytkowników Mevo jest aż 57 proc. panów. Statystyczny miejski rowerzysta to 29-letni mężczyzna, który korzysta z Mevo głównie od poniedziałku do piątku, na krótkich, 24-minutowych trasach. Dwie najaktywniejsze grupy wiekowe to 19-25 oraz 25-35 lat.

Rowerem nie tylko do pracy

Ciekawym zjawiskiem jest wykorzystanie roweru Mevo do nocnych powrotów do domu między piątkiem a sobotą oraz sobotą a niedzielą. Użytkownikami są głównie ludzie młodzi, w grupie wiekowej 19 do 25 lat. Interesujący jest też udział osób w wieku ponad 56 lat – jak pokazują dane korzystają one z rowerów równie chętnie co inne grupy wiekowe, chociaż najczęściej wypożyczają rowery w weekendy.