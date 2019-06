Trzy nowe zatrzymania i 16 zarzutów sprawie trójmiejskiej „mafii mieszkaniowej”

123rf

48-letni gdańszczanin został tymczasowo aresztowany i usłyszał dodatkowe 12 zarzutów, a dwoje innych osób jest podejrzanych o oszustwa na niekorzyść 3 pokrzywdzonych. To nowe fakty w głośnej sprawie tzw. mafii mieszkaniowej z Trójmiasta. Lista osób z zarzutami w tym olbrzymim śledztwie wydłużyła się do 28, w tym aż 7 to notariusze.