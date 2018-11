Trzy tysiące biegaczy z całego Pomorza i Polski na liście startowej półmaratonu w Gdyni! Rozpoczynają się treningi [zdjęcia]

Jako pierwszy z biegaczami spotka się w niedzielę Rafał Wójcik, dwunasty zawodnik Mistrzostw Europy w Göteborgu w biegu maratońskim z czasem 2.14:58, a także półfinalista olimpijski z Sydney z 2000 roku w biegu na 3000 m z przeszkodami. Aby obejrzeć, jak ten wybitny lekkoatleta prowadzi trening i posłuchać jego cennych rad wystarczy w najbliższą niedzielę 18 listopada o godz. 10 pojawić się przy gdyńskim Muzeum Marynarki Wojennej nieopodal Bulwaru Nadmorskiego.

Debiutanci na start! Tak właśnie Gdynia zachęca do udziału w przyszłorocznym półmaratonie zawodników, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem na dłuższych dystansach. To właśnie w ramach tej akcji spotka się z amatorami biegania w niedzielę Rafał Wójcik. Zainteresowanych startem w Gdynia Półmaratonie i szlifowaniem formy, aby osiągnąć wymarzony cel i dotrzeć do mety, wspierać będą jednak także inni, wybitni polscy lekkoatleci, Małgorzata Sobańska, Aniela Nikiel-Głogosz i doskonale znany w Gdyni Marcin Chabowski. To oni przygotują autorskie plany treningowe i przeprowadzą treningi z własnymi grupami debiutantów. W skład każdej z czterech grup wejdzie maksymalnie 50 osób.

- Obserwujemy stały wzrost zainteresowania naszą imprezą i dystansem półmaratońskim w ogóle - mówi Michał Drelich, dyrektor imprezy. - Chcemy więc ułatwić przygotowanie się do swojej pierwszej „połówki” osobom, które zadebiutują właśnie podczas Gdynia Półmaratonu.11 listopada w całym kraju, w tym również w Gdyni, odbyły się popularne Biegi Niepodległości. Dla części biegaczy to symboliczny koniec sezonu, a tym samym idealny moment, aby wyznaczyć sobie biegowe cele na kolejny rok. Mamy nadzieję, że dla wielu osób Gdynia stanie się miejscem ich realizacji.

Profesjonalistów, którzy pomogą amatorom poprowadzić treningi i spełnić ich marzenia o pokonaniu własnych słabości i przebiegnięciu półmaratonu, biegaczom bliżej przedstawiać raczej nie trzeba. Rozpoczynając od pań, Aniela Nikiel-Głogoszcz jest uczestniczką Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku, ma na swoim koncie tytuły mistrzyni kraju w biegu na 3000 metrów w 1992 i 1994 roku, 10 000 m w 1994 roku, półmaratonie w 1995 roku i maratonie w 1994 i 1997 roku. Wybitnymi sukcesami pochwalić może się także Małgorzata Sobańska. To olimpijska z Atlanty i Aten, dwukrotna mistrzyni Polski w półmaratonie, zwyciężczyni słynnego maratonu w Londynie w 1995 roku. Jest ona również triumfatorką dwa razy pod rząd maratonu warszawskiego w 2008 i 2009 roku.

Rafała Wójcika przedstawialiśmy już na wstępie. Z kolei Marcin Chabowski, reprezentujący przez wiele lat Flotę Gdynia, to mistrz Europy juniorów w biegu na 3000 m z przeszkodami w Kownie w 2005 roku i czwarty zawodnik Mistrzostw Europy w Amsterdamie w półmaratonie w 2016 roku. Klasa tych sportowców gwarantuje więc, że zaprezentowane przez nich treningi stały będą na najwyższym poziomie.

- Pamiętam dokładnie, jak wyglądały moje przygotowania do startu w tegorocznym Gdynia Półmaratonie. To właśnie tam debiutowałam na dystansie 21 kilometrów i wszystko było dla mnie nowe - opowiada Ewa Paciorek, rzecznik Gdynia Półmaratonu, a prywatnie biegająca mama. - Informacji na temat przygotowań i planów treningowych szukałam w internecie. O różnego rodzaju patenty, także natury żywieniowej, pytałam biegających dłużej ode mnie znajomych, lecz moje działania były dość chaotyczne. Dlatego bardzo się cieszę, że prowadzenia przyszłorocznych debiutantów podjęły się tak wybitne postaci ze świata biegów długodystansowych. Drodzy zawodnicy, będziecie w dobrych rękach - przekonuje.

Gdynia Półmaraton to jeden z największych półmaratonów w Polsce. Do startu w ostatniej edycji zarejestrowało się ponad 7 tysięcy osób, a ostatecznie blisko 6 tysięcy stanęło na mecie. Aż 30 procent z nich stanowiły kobiety, dla których organizatorzy przygotowują specjalną strefę kobiecą. W 2020 rokugdyńska impreza będzie gospodarzem mistrzostw świata w półmaratonie.