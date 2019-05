Trzy zdarzenia drogowe na trójmiejskiej obwodnicy. Policjanci apelują o ostrożność [zdjęcia]

Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze było również przyczyną trzeciego zdarzenia drogowego, do którego doszło po godz.16:00 na węźle Matarnia gdańskiej obwodnicy w kierunku Gdyni. Kierujący skodą jadąc lewym pasem, nie dostosował prędkości i uderzył w poprzedzający go pojazd znajdujący się na tym samym pasie, a ten pchnięty uderzył w kolejne auto znajdujące się przed nim.

Godzinę później na tej samej wysokości obwodnicy, tylko że w kierunku Gdyni, kierujący samochodem audi jadąc prawym pasem ruchu, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w prawidłowo jadący samochód marki Toyota, który obrócony pod wpływem uderzenia zjechał na lewy pas ruchu i został uderzony przez samochód marki opel corsa oraz przez samochód ciężarowy renault master. Ponadto podczas tego zdarzenia kierujący audi uderzył w barierki po prawej stronie, natomiast kierujący oplem po lewej stronie jezdni.

Wczoraj ok. godz. 09:50 oficer dyżurny gdańskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie dotyczące zdarzenia na trójmiejskiej obwodnicy. Kolizja ta miała miejsce między węzłem Szadółki, a Karczemki w kierunku Łodzi. Policjanci ruchu drogowego, którzy pojechali na miejsce zdarzenia, ustalili, że kierujący audi A4 jadąc lewym pasem ruchu podczas wykonywania manewru zmiany pasa ruchu na środkowy, nie zachował szczególnej ostrożności i uderzył w prawidłowo jadący środkowym pasem ruchu pojazd marki Ford.

Jak prawidłowo zachować się na drodze ekspresowej? Policjanci przypominają

Po pierwsze trzeba przestrzegać dozwolonych prawem prędkości. Na drodze ekspresowej dwujezdniowej samochody mogą poruszać się z prędkością do 120 km/h, natomiast na jednojezdniowej-do 100 km/h. Warto pamiętać, że jeśli samochód ma przyczepę, to w obu tych przypadkach nie może on poruszać się po ekspresówce szybciej niż 80 km/h.

Na drodze ekspresowej nie wolno cofać, a zawracanie dopuszczalne jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Zabronione przepisami jest też zatrzymanie się na pasie między jezdniami, zatrzymanie się lub postój w innym miejscy niż do tego przeznaczone.

W nagłym przypadku np. awarii auta na autostradach czy drogach ekspresowych trzeba zjechać na pobocze i właściwie oznakować pojazd, żeby nie spowodować zagrożenia dla innych pojazdów. Należy włączyć światła awaryjne, a trójkąt ostrzegawczy ustawić w odległości ok. 100 m za pojazdem.

Przed wyjściem z auta należy założyć kamizelkę odblaskową. Gdy auto jest unieruchomione najlepiej nie zostawać w środku. W ramach możliwości ze względów bezpieczeństwa przejść przez barierkę ochronną.

