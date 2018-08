Twierdza Wisłoujście, jedna z atrakcji turystycznych Gdańska, będzie zamknięta w letnie poniedziałki dla turystów aż do końca sierpnia. Powodem są prace konserwatorsko-budowlane przy Bastionie Artyleryjskim prowadzone przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Jeśli w wakacje planujesz odwiedzić Twierdzę Wisłoujście, nie wybieraj się tam w poniedziałki. Wtedy bowiem atrakcja turystyczna będzie zamknięta. Wszystko z powodu prowadzonych tam prac, wartych 1,4 mln zł netto.Prace przy Bastionie Artyleryjskim Fortu Carre Twierdzy Wisłoujście wchodzą w najgorętszą fazę. Realizująca je z ramienia Muzeum Gdańska firma Budkon ściąga warstwy ziemi pokrywającej ceglaną konstrukcję fortu, po to by dotrzeć do warstwy izolacyjnej, która musi zostać wymieniona na nową. Prace prowadzone przy użyciu ciężkiego sprzętu. Dyrekcja Muzeum Gdańska podjęła więc decyzję o zamknięciu Twierdzy Wisłoujście w ostatni poniedziałek lipca oraz wszystkie poniedziałki sierpnia 2018 r.– Decyzja o zamknięciu Twierdzy Wisłoujście w jeden wybranych dzień jest koniecznością oraz efektem kompromisu pomiędzy muzeum a wykonawcą. Chcemy zdążyć przed rozpoczęciem sezonu ochronnego nietoperzy zamieszkujących Twierdzę Wisłoujście, ale jednocześnie mamy na uwadze turystów odwiedzających ten obiekt. W poniedziałki ruch na obiekcie jest najmniejszy –Sezon ochronny nietoperzy rozpoczyna się 1 października każdego roku i kończy 30 kwietnia następnego. W tym terminie nie mogą być prowadzone prace budowlane, a zabytkowy obiekt zostaje zamknięty dla zwiedzających.Dyrekcja Muzeum Gdańska na bieżąco przygląda się realizacji ratunkowego remontu Bastionu Artyleryjskiego.– Mamy nadzieję, że zamknięcie Twierdzy na jeden dzień przyspieszy tempo prac. Jeśli termin ich realizacji będzie zagrożony, to niestety we wrześniu może dojść do dalszego ograniczenia ruchu turystycznego –