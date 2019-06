Tych owadów jeszcze niedawno w Polsce nie było; teraz zagrażają naszemu zdrowiu!

Wraz ze zmianą klimatu na cieplejszy migruje fauna i flora. Gatunki ciepłolubne, które niegdyś były spotykane jedynie w tropikach, coraz częściej pojawiają sie w Europie, gdzie wzrost temperatur zapewnił im optymalne warunki do życia. Czasem za wędrówki gatunków odpowiedzialny jest człowiek, który nieświadomie przewozi je wraz z transportem towarów. Migracja roślin i zwierząt zawsze jednak odbija się na środowisku, zagrażając nie tylko gatunkom rodzimym, ale także ludziom. Wraz z inwazją tropikalnych owadów do Polski przybywają wcześniej niespotykane choroby. Co nam zagraża ze strony insektów, których jeszcze kilka lat temu tutaj nie było?

