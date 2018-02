Przestępstwo zagrożone jest karą od 2 lat do 12 lat pozbawienia wolności. (© 123rf)

57-letni mężczyzna jest podejrzany o to, że doprowadził swoją małoletnią wnuczkę do poddania się tzw. innej czynności seksualnej. Gdańska prokuratura przedstawiła mu zarzut. Został tymczasowo aresztowany.

Wydarzenia rozegrały się w lipcu 2017 roku w Gdańsku. Mężczyzna w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał 57 lat.- Po zgromadzeniu materiału dowodowego, uzyskaniu opinii biegłego i przesłuchaniu świadków, mężczyzna został zatrzymany 31 stycznia 2018 r. Prokurator przedstawił mu zarzut z artykułu 200 par 1 kk., przesłuchał w charakterze podejrzanego - mówi prok. Remigiusz Signerski, szef Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz.Dodaje, że mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia odmienne od ustaleń śledczych.Prokurator skierował wniosek o areszt tymczasowy na 3 miesiące. Sąd 1 lutego 2018 r. przychylił się do niego. Przestępstwo zagrożone jest karą od 2 lat do 12 lat pozbawienia wolności.